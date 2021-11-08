Masaili kadınlar bir damla su için koştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına cevap vermekten bıktık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da bulunan Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi'nde gençlerin sorularını yanıtladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili çelişkili açıklamalarının sorulması üzerine Erdoğan, 'Bu zatın hayatı yalan. O gece kendisi bütün kayıtlarda var zaten, 23.15 gibi Havalimanına geliyor. Ben ise gece 01:00 gibi geliyorum. Oradan o Bakırköy Belediye Başkanının evine geçiyor. Biz oraya geldiğimizde on binler havalimanındaydı. O FETÖ'cülerin ona hazırladığı tankların arasında oraya gitti. Oradan kahvesini yudumlayarak gelişmeleri izledi. Akşam sabah hep yalan. Biz bunun yalanlarına cevap vermekten bıktık.' ifadelerini kullandı.