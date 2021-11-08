Gündem Masaili kadınlar bir damla su için koştu
İSTANBUL

Masaili kadınlar bir damla su için koştu

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Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Masaili kadınlar bir damla su için koştu
Afrika’nın su ihtiyaçlarını dünyaya duyurmak için Tanzanya’nın Masai kabilesi üyeleri de maratonda koştu.

Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından altın kategoride yer alan ve dünyada kıtalararası koşulan tek maraton unvanını taşıyan İstanbul Maratonu’nun bu yıl 43’üncüsü gerçekleştirildi. Katılımcılar Altunizade Köprüsü’nden verilen startla koşuya başladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçen 20 bin katılımcı, zaman zaman köprü üstünde fotoğraf çektirdi.

SIKINTILARINI ANLATACAKLAR

Afrika’nın su ihtiyaçlarını dünyaya duyurmak için Tanzanya’nın Masai kabilesi üyeleri de maratonda koştu. Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği’nin organizasyonu ile gelen Masailer ellerindeki su kovalarını başlarına yerleştirerek yürüyüşe başladı. Masailer, 8 Kasım'da Taksim’de, 9 Kasım'da Sultanahmet Meydanı’nda düzenleyecekleri etkinlikte yaşadıkları su sorununu anlatacak.

35 bin dolar ödül verildi

Maratonu erkeklerde Ugandalı atlet Victor Kiplangat kazandı. Kenyalı Robert Kipkemboi ikinci, Ugandalı Solomon Mutai üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde Kenyalı atlet Sheila Jerotich birinci olurken, ikinci sırayı Kenyalı Jackline Chepngeno, üçüncü sırayı ise Etiyopyalı Ayantu Abdi elde etti. Maratonu erkeklerde ve kadınlarda birinci sırada tamamlayan atletlere 35'er bin dolar, ödül verildi.

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