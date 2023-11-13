MASAK raporu ortaya çıktı: İşte Dilan Polat ve Engin Polat'ın kara para trafiği

Polat çiftine yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin MASAK tarafından 49 sayfalık rapor hazırlandı. Raporda, şirketlerin aile üyelerinin üzerine kurulduğu, şirkete gelen para miktarının tam 500 milyon TL olduğu tespitine yer verildi. İşte detaylar...





Türkiye'nin gündemi bir süredir kara para aklama ve çeşitli suçlardan tutuklu bulunan Polat çifti...





Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın gösterişli hayatını gözler önünde yaşaması, eşi Engin Polat ile birlikte toplam 18 kişiyi cezaevine sürükledi.





Dolar ve altın şovları, lüks araç ve uçaklarla yapılan paylaşımlar mercek altına alındı.





Hayranları paylaşımlara beğeni yağdırırken, savcılık harekete geçerek soruşturma başlattı.









MASAK'tan 49 sayfalık rapor





Suç örgütü kurma, vergi kaçırma suçları başta olmak üzere yargılanan Polat çifti hakkında MASAK'ın hazırladığı rapor ortaya çıktı.





49 sayfalık raporda para trafiği dikkat çekti.





Yasa dışı bahisten kredi kartı dolandırıcılığına kadar birçok suç tespit edildi.





Polat çiftinin aile şirketlerindeki para hareketleri, 46 ilde açılan güzellik merkezleri, lüks araç alımları ve ürün satışları ele alındı.





Çiftin aile şirketleri hesabına gelen paranın 500 milyon TL olduğu belirlendi.





Bu şirketler ise kendilerinin değil, baba Sezgin Polat, kardeş Alper Kürşat Polat, anneanne Zehra Yılmaz, yenge Nilgün Yılmaz ve Dilan Polat'ın kardeşleri Can Doğu ile Sıla Doğu’nun üzerine kurulduğu tespit edildi.





500 milyon TL'nin üzerinde para





Raporda,"Şirketlerden bazılarının, birçok ilde şubeleri bulunacak şekilde güzellik ve medikal alanlarda hizmet verdiği, kozmetik ürünlerinin kendi internet sitelerinde ve Trendyol, Hepsiburada, Amazon gibi elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar üzerinden satışını yaptığı, şirketlerin hesabına gelen para transferinin büyük kısmının 500 milyon TL’den fazla bankaların ve İYZİCO adlı ödeme kuruluşunun pos ödemeleri ile Trendyol satışlarından kaynaklı ödemeler olduğu anlaşılmıştır.” denildi.





Lüks araçlar 250 milyon liralık nakit parayla alındı





Bir diğer ayrıntı da internet üzerinden yapılan satışlarda vergi matrahını düşürmek adına sahte belge kullanıldığı iddiası.





Bu süreçte çiftin lüks otomobilleri uzun süre konuşuldu. Öyle ki savcılık talimatıyla araçlar yediemin otoparkına çekildi.





Lüks araçların da MASAK raporunda, 250 milyon liralık nakit parayla alındığı belirlendi.





"Kurum hesaplarından uzaklaştırıldıktan sonra..."





Konuya ilişkin raporda şu ifadelere yer verildi:





“Elde edilen hasılatın nakit olarak çekilip kurum hesaplarından uzaklaştırıldıktan sonra kendi şahsi hesapları ile özellikle Milda Gayrimenkul unvanlı bağlı kurum hesaplarına nakit olarak yatırılıp lüks araç ve gayrimenkul alınmasının, diğer hususlar ile birlikte değerlendirildiğinde Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesinde yer alan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna matuf fiiller olabileceği.”





200 milyon TL'lik sahte e-ticaret işlemi





İnternet üzerinden pazarlanan kozmetik ürünleri için de 200 milyon TL’lik e-ticaretin gerçek alış-satış işleminin yapılmadığı, sahte belge düzenleyen kurumlar ile bankacılık hareketi olmayan mükellefler üzerinden gerçekleştirildiği ortaya çıktı.





Dilan ve Engin Polat’a ait Rise And Shine Kozmetik, Dilan Polat Güzellik Kozmetik, Dln Polat güzellik ve kozmetik, Dipomed medikal kozmetik, DP güzellik kozmetik şirketleri üzerinden sahte olduğu değerlendirilen alışların 225 milyon 743 TL olduğu belirtildi.





Yasa dışı bahis





MASAK raporda, şüpheli para işlemlerin POS cihazları kredi kartı dolandırıcılığı ve yasa dışı bahis kuşkusuna dikkat çekti.





Bunun üzerine banka hesapları ve diğer verilerin incelenmesi talep edildi.











