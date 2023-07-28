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Mavi Bayraklı plajlar denetimi geçti

Karadeniz’in en fazla Mavi Bayraklı plajına sahip olan Samsun’da Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 13 plajda Mavi Bayrak sezonu denetimi gerçekleştirildi.

04:00 . 28/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

33 kritere dikkat edilen denetimler 3 gün sürdü. Yapılan denetim olumlu olarak sonuçlandı. TÜRÇEV Mavi Bayrak Ulusal Koordinatör Yardımcısı Gül İrem Şahin, denetimlerde 4 ana başlıkta 33 kriteri dikkat ettiklerini söyleyerek “Bu 4 ana başlığımızda çevre eğitimlerinde bilinçlendirme, deniz suyu kalitesi, çevre yönetimi, can güvenliği ve hizmetlerdir. Mavi Bayrak; tanınmış bir uluslararası eko etikettir. Şehirlerin bu etiketin korunması için bu denetimler büyük önem arz etmektedir. Bizde denetimlerimizi bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz” diye konuştu. Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı’nda görevli Çevre Mühendisi ve Mavi Bayrak Yerel Sorumlusu Enes Sinan Yüksel, mevcut Mavi Bayraklı plajların standartlarını korumak ve plaj sayısını arttırmak için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.



#Karadeniz
#Plaj
#Denetim
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