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Mavi Marmara şehidi Furkan Doğan kabri başında anıldı

Mavi Marmara şehidi Furkan Doğan kabri başında anıldı

BEYTÜLMAKTİS Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Talas Belediyesi ile birlikte 9 yıl önce şahadete eren Kayserili Şehit Furkan Doğan’ı anma etkinliği düzenledi.

Haber Merkezi IHA
İsrailli işgalcilerin kurşunlarıyla şehit düşen Furkan, şehadetinin 9. yılında anıldı
IHA
İsrailli işgalcilerin kurşunlarıyla şehit düşen Furkan, şehadetinin 9. yılında anıldı
İsrailli işgalcilerin kurşunlarıyla şehit düşen Furkan, şehadetinin 9. yılında anıldı
IHA
İsrailli işgalcilerin kurşunlarıyla şehit düşen Furkan, şehadetinin 9. yılında anıldı

Mezarı başında anılan Furkan Doğan için Kur’an tilaveti yapıldı. Daha sonra gemide birlikte yolculuk edenler 9 sene öncesini anlşatırken duygulu anlar yaşandı. Furkan Doğan’ın anne ve babası ise umrede oldukları için anma etkinliğine katılamadılar.

Şehit Furkan Doğan’ı anma etkinliğine Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, BEYTÜLMAKTİS Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Fevzi Konaç, Mavi Marmara Gemisi yolcularından Gönül Memiş ve Ali Tokluman ve BEYTÜLMAKTİS üyeleri katıldı.

Mavi Marmara Gemisi Yolcularından ve Furkan Doğan’la birlikte yolculuk eden Ali Tokluman ise şu şekilde konuştu:

  • “Ben Furkan’ın babası Ahmet abiyi hiç tanımazdım. Namaz kılıp ayrılırken camiden, ben Furkan’ın babasıyım dedi. Tedbir al, Furkan’a göz kulak ol, önce Allah’a sonra sana emanet dedi. Ben de akılın yettiğince Furkan’a rekatlarda şaşırdığında düzeltme yaptım, sirke vererek sağlığına takviyede bulundum, gece yarısı mat serip başının altına çanta koydum, üzerini örttüm, sabah namaza kaldırdım. Bunlar benim insan olarak emanete yapabileceğim göz kulak olmaktı. Ama şahadete tedbir alınmıyor”

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