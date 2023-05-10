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'Mavi Vatan' mı Antalya Körfezi mi?

14 Mayıs Türkiye’nin Mavi Vatan doktrini için de belirleyici olacak. Batı, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasını ve Türkiye’yi Antalya Körfezi’ne hapsetmek istiyor. Akdeniz'de Türkiye’nin gerilimci ve maceracı olduğunu iddia eden 7'li Masa da mevcut politikanın tam tersini vadediyor.

Yusuf Özdemir
04:00 . 10/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Harita: Hakan Özaslan.

Harita: Hakan Özaslan.

Pandemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı, küresel enerji krizini pik noktaya ulaştırdı. Başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere, enerji ithalatçısı olan ülkeler için iyiden iyiye tehlike çanları çalmaya başladı. Enerji ihtiyacının alarm verdiği ortamda, trilyonlarca metreküp petrol ve doğal gaz rezervinin bulunduğu değerlendirilen Doğu Akdeniz’in önemi daha iyi anlaşıldı. Akdeniz’de 3,5 trilyon ile 10 trilyon metreküp arasında doğal gaz, 1,5 milyar varil ile 3,5 milyar varil arasında petrol olduğu tahmin ediliyor.

EN BÜYÜK YETKİ ALANINA SAHİP ÜLKE TÜRKİYE

Türkiye, 640 kilometre uzunluğundaki Akdeniz sahil şeridi ile uluslararası hukuka göre Doğu Akdeniz’de en fazla deniz yetki alanına sahip ülke. Bu kapsamda Türkiye, Akdeniz’de uluslararası hukuktan doğan haklarının korunması için tavizsiz bir mücadele yürütüyor. Libya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile imzalanan deniz yetki anlaşmasıyla bir anlamda Akdeniz’e bayrak diken Türkiye, silahlı kuvvetlerin refakatinde sismik araştırma ve sondaj gemileriyle Akdeniz’de petrol ve doğal gaz araştırmaları ile sondaj çalışmaları yapıyor.

PLAN TÜRKİYE’Yİ ANTALYA KÖRFEZİ’NE HAPSETMEK

Türkiye’nin Mavi Vatan politikasından rahatsız olan ülkeler de boş durmuyor. Türkiye’nin hakkına göz diken Batı, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasını ve Türkiye’nin buna rıza göstermesini istiyor. Yunanistan ve Rum Kesimi’ni koçbaşı olarak kullanıp Akdeniz’deki enerji pastasından pay kapmaya çalışan Batı, Türkiye’yi Antalya Körfezi’ne hapsederek oyun dışına itmeye çalışıyor. Yunanistan ve Rum Kesimi, AB ve ABD’yi arkalarına alıp Türkiye’nin deniz yetki alanlarında doğal gaz ve petrol aramasını provoke ediyor.

TÜRKİYE KARŞITI İTTİFAK İŞE YARAMADI

ABD Başkanı Joe Biden’ın kendi ifadesiyle ABD de “Türkiye’yi Akdeniz’de izole etme” politikası izliyor. Batı ülkelerinin yanı sıra Türkiye’ye karşı Akdeniz’de kurulmaya çalışılan Körfez-Doğu Akdeniz ittifakı tutmadı. İsrail, Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs gibi bölge ülkeleri üzerinden Avrupa’ya petrol ve doğal gaz satmak isteyen bazı Körfez ülkelerinin bir araya gelerek kurduğu Türkiye karşıtı ittifak işe yaramadı. Türkiye’deki muhalefet de Batı eksenli duruşla Akdeniz’de Türkiye’nin yürüttüğü politikayı “gerilimci ve maceracı” buluyor.

DIŞ POLİTİKAYI 180 DERECE DEĞİŞTİRME VAADİ

7’li Masa ortak mutabakatında Türkiye’nin Akdeniz’de gerilimci ve maceracı politikalar izlediğini ifade etmişti. Türkiye’nin mevcut dış politikasını 180 derece değiştirmeyi vadeden 7’li Masa’nın Akdeniz konusunda da Batı karşısında “çekingen ve tavizkar” duracağı öngörülüyor. Akdeniz’de Türkiye’ye karşı kurulan ittifak ve muhalefetin Batı’ya karşı özgüvensiz ve tavizkar tavrı ortada. Pek çok alanda olduğu gibi Türkiye’nin enerji alanında bağımsızlığını elde etmesi, hakkı olanı alması ve egemenlik haklarını koruması için Akdeniz’de yürütülen politikanın sürmesi gerekiyor.


İçişleri Bakanı Soylu'dan Meral Akşener'e tepki: Erdoğan'a afilli afilli laflar söylüyordu, şimdi masanın altından çıkamıyor
İçişleri Bakanı Soylu'dan Meral Akşener'e tepki: Erdoğan'a afilli afilli laflar söylüyordu, şimdi masanın altından çıkamıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sancaktepe'de Trabzonlular Sosyal ve Dayanışma Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Soylu, "Terörist başları, Kılıçdaroğlu seçilsin de seçilsin, seçilsin de seçilsin diye büyük bir mücadeleyi ortaya koyuyor. Çünkü anlaşmayı imzalamışlar. Ben bunu yıllar önce söyledim. 2019'da bana kızdılar. Dedim ki, bunlar anlaşma imzaladılar. 2019 İstanbul seçimlerinde bunu anlatmaya çalıştım. O, Meral Akşener dedi ki; 'Neydi o anlaşma bakalım. Hangi anlaşma imzalanmış. Hani masanın üstündeydin. Yiğit yiğit böbürleniyordun Tayyip Erdoğan'a. Girdin masanın altına şimdi, çıkamıyorsun oradan. Çünkü masanın üstüne PKK çıkıyor. Gerile gerile söylüyorlar. 'Biz Bay bay Kemal'i destekliyoruz.' diye. Şimdi ne oldu? O, Meral Akşener'e. Tayyip Erdoğan'a afili afili laflar söylüyordu. Siyaset yapmak yürek ister, cesaret ister, milletine sadakat ister, devletine sadakat ister, ülkene sadakat ister. Öyle masanın üstünde adamı rezil rüsva ederler masanın altına indiriverirler" diye konuştu.


#Mavi Vatan
#Yedili Masa
#Akdeniz
#Antalya Körfezi
16 dakika önce
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