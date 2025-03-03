Maydonoz’da para ağı deşifre oldu: Paralar siyah poşette taşınmış

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) finans sağlamak amacıyla kurulan Maydonoz Döner’in kirli para ağı deşifre oldu. Antalya Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Kırşehir'de gözaltına alınan İkbal Yaşar isimli şüpheli, Maydonoz Döner Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Ekim'in başkalarına dağıtmak üzere iş yerine siyah poşetlerle para getirildiğini itiraf etti. Ekim ile Komagene şirketinden tanıştıklarını anlatan Yaşar, tarttıkları poşetin 5 kilo geldiğini ifade etti. Bir diğer şüpheli Mehmet Ergül ise, “Ömer Faruk Ekim’in talebi üzerine hesaba yurt dışından döviz cinsi ile para gelirdi. Bu paraları Ufuk Öner isimli şahsa gönderilirdi. FETÖ iltisaklı kişiler Ömer Faruk Ekim tarafından işe alınır ve iş yaptırılırdı” şeklinde konuştu.

İNTİKAM NOTLARI ÇIKTI

Öte yandan şirketin Ankara, Aydın, Gaziantep, İzmir ve Antalya'daki 2 şirkete de gayri resmi ortak olduğu belirtilen FETÖ’den ihraç eski yüzbaşı Levent Doğan’ın cep telefonundan çıkan intikam notları kan dondurdu. Maydonoz Döner soruştuması kapsamında tutuklanan Doğan’ın telefonundaki ‘notlarım’ bölümünde yer alan yazıda, örgütün 15 Temmuz hain darbe girişimindeki kin ve düşmanlıkta kararlı olması dikkat çekti. Kuleli Askeri Lisesi'nde yaşanan bir olayı anlattığı yazıda Doğan, şu ifadelere yer verdi: “Can kardeşlerimin huzurunu bozanlardan hesap sormak için en önde koşanlardan olacağım. O güzel kardeşlerim haklarını helal etsinler. Yapılması gerekenleri tam yapamadığımız için özür dilerim.”

ALMANYA'YA KAÇACAKTI

15 Temmuz darbe girişimine katıldığı belirlenen ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Doğan’ın, yurtdışına kaçmak için iltica başvurusu yapmaya çalıştığı, bu sebeple de referans için biyografi hazırladığı kayıtlara girdi.











