Konya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Dört ilde düzenlenen FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, 7 zanlı gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün askeri mahrem yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya, İstanbul, Kırklareli ve Kayseri'de yapılan eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü, adresinde bulunamayan diğer zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
#FETÖ
#Konya
#operasyon