Konya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

Konya, İstanbul, Kırklareli ve Kayseri'de yapılan eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü, adresinde bulunamayan diğer zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.