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Konya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

Konya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

10:0624/02/2025, Pazartesi
AA
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Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Dört ilde düzenlenen FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, 7 zanlı gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün askeri mahrem yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


Konya, İstanbul, Kırklareli ve Kayseri'de yapılan eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü, adresinde bulunamayan diğer zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.


#FETÖ
#Konya
#operasyon

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