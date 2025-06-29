Maydonoz'dan ayrılmak istedim bırakmadılar

Maydonoz Döner’e yönelik FETÖ soruşturması devam ediyor. FETÖ’ye finansman sağladığı gerekçesiyle Antalya ve Eskişehir’in ardından İstanbul Mali Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, geçtiğimiz günlerde 8 ilde eş zamanlı baskınlarla 63 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüpheliler arasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan A.D.’nin verdiği ifadeler, örgütle bağlantılı yeni bir ticari yapılanmayı gün yüzüne çıkardı.

HİSSE PAYI VE İŞLETMECİLİK TEKLİFİ

Maydanoz Döner’de gayriresmi ortaklık payı bulunan bazı şüphelilerin FETÖ bağlantılı olduğunu söyleyen A.D. “İlk operasyonda tutuklanan Yücel Bahri Öntemel ve Mehmet Besekoğlu Kadıköy Caferağa’da açılacak olan yeni Maydonoz Döner şubesinden yüzde 10 hisse payı ve işletmeciliğini teklif etti” dedi. A.D. bu şahısların Ümraniye’de bulunan Maydonoz Döner’in sahipleri olduğunu anlattı.

ÇALIŞANLAR FETÖ BAĞLANTILI

İtirafçı A.D. işe başladığı sürecin ilerleyen zamanlarında Yücel Bahri Öntemel’in FETÖ bağlantılı olduğunu öğrendiğini, süreç içinde Maydonoz Döner isimli işletme içerisinde çalışan, ortaklık payı bulunan şahısların FETÖ bağlantılı şahıslardan oluştuğunu anladığını anlattı. A.D. örgütün bu sayede yeni bir oluşum/ yapılanma içinde olduğunu fark ettiğini dile getirdi.

RESMİ KAYIT YOK

Şubede çalışmaya başladıktan sonra kendisi gibi, gayri resmi ortaklık payı bulunan şahısların FETÖ bağlantılı olduğunu öğrendiğini anlatan A.D. şirket içinde hiyerarşik bir yapı olduğunu belirterek, hisse devirlerinin sadece kâğıt üzerinde yapıldığını ve herhangi bir resmi belge ya da yasal kayıt oluşturulmadığını aktardı. Ortaklık karşılığında elden ödenen paraların hiçbir resmi kayda geçmediğini söyleyen A.D., “Yüzde 5-10 arası değişen hisse payları resmi yollarla yapılmıyor. Gayri resmi olarak kendi aralarında kâğıt üstünde bu paylaşımları yapıyorlar. Şirket içinde bir hiyerarşi düzeni ve denetleme var. Ortak olacak şahıslar tarafından hisse payı karşılığında ödenen paraların resmi kayıtlarının yok. Hisse satışına ilişkinde herhangi bir resmi kayıt da bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

FETÖ'CÜLER ZORLUK ÇIKARDI

FETÖ bağlantılı şahısların yoğun olarak işletmelerde görev almalarından dolayı rahatsız olduğunu ifade eden A.D. bu sebeple yapılanmadan ayrılmak istediğini, ancak kendisine zorluk çıkarıldığını beyan etti.

10 EMNİYET PERSONELİ TUTUKLANDI