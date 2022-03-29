Mayın teyakkuzu: Her ihbar değerlendiriliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kabine toplantısının ardından gazetecilerin İstanbul Boğazı ve İğneada açıklarında bulunarak imha edilen mayınlarla ilgili sorularını yanıtladı.

Mayın avlama gemileri, deniz karakol uçaklarının hepsinin teyakkuz halinde olduğunu vurgulayan Akar, "Alınan her ihbar anında değerlendiriliyor ve gereği yapılıyor. Tespit edilen mayınlar emniyetli bir şekilde anında imha ediliyor" dedi.

GÜNDEM Boğaz'da mayın alarmı

NEREDEN GELDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Koptuğu ifade edilen mayınların sayısıyla ilgili "Ortada konuyla ilgili birbiriyle çelişen ifadeler var. Biz gerekli önlemlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz" diyen Akar, mayınların nereden geldiği ve kaynağına yönelik soruya ise şu yanıtı verdi:

"Ukrayna'da döşenen mayınlar mı geldi yoksa başka mayınlar mı devreye girdi, bu konuda emin olmadan bir şey söylemek doğru olmaz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

GÜNDEM İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı: Mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi

ANINDA MÜDAHALE

Tüm denizcilerin konuyla ilgili uyarıldığını, NOTMAR yayımlandığını dile getiren Akar, "Herkesin gözü kulağı görülebilecek olası mayınlarda. Tespitin hemen ardından anında müdahale ediyor. Müdahale için SAS timleri bölgeye ya denizden ya da helikopterle havadan intikal ediyorlar. Mayınlar yerinde veya emniyetli bölgeye çekilmek suretiyle anında imha ediliyor. Mayınla mücadele Türk Silahlı Kuvvetlerinin hakim olduğu, başarılı olduğu bir konudur" ifadelerini kullandı.

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RUSLARLA KOORDİNASYONU YAPTIK

Bakan Akar, mayınların tespiti konusunda Rusya ile bir iş birliğinin olup olmadığına ilişkin soru üzerine "Hayır. Mayınlar bizim alanımızda tespit ediliyor, Rusya veya Ukrayna tarafında değil. Bu kapsamda Karadeniz'e kıyısı olan Romanya ve Bulgaristan ile iş birliğimiz var. Rusya ile iş birliğimiz ayrı. Bizim ticari gemilerimizin gelişleri konusunda Ruslarla gerekli koordinasyonu yaptık" diye konuştu.

OYNAT 00:26 İstanbul Boğazı'ndaki mayın etkisiz hale getirildi: Gemiler yeniden geçmeye başladı İstanbul Boğazı, çift yönlü gemi trafiğine yeniden açıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güvenlik nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı'nın açıldığını duyurdu. Eski tip olduğu belirlenen mayının SAS timi tarafından etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. BiP'te paylaş

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