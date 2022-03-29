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POLİTİKA

Mayın teyakkuzu: Her ihbar değerlendiriliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk kara sularına sürüklenen mayınlara ilişkin, "Mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız hepsi teyakkuz halinde. Alınan her ihbar anında değerlendiriliyor ve gereği yapılıyor. Ukrayna'da döşenen mayınlar mı geldi yoksa başka mayınlar mı devreye girdi, bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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Osman Özgan Yeni Şafak
Mayın teyakkuzu: Her ihbar değerlendiriliyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kabine toplantısının ardından gazetecilerin İstanbul Boğazı ve İğneada açıklarında bulunarak imha edilen mayınlarla ilgili sorularını yanıtladı.

Mayın avlama gemileri, deniz karakol uçaklarının hepsinin teyakkuz halinde olduğunu vurgulayan Akar, "Alınan her ihbar anında değerlendiriliyor ve gereği yapılıyor. Tespit edilen mayınlar emniyetli bir şekilde anında imha ediliyor" dedi.

Boğaz'da mayın alarmı
GÜNDEM
Boğaz'da mayın alarmı

NEREDEN GELDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Koptuğu ifade edilen mayınların sayısıyla ilgili "Ortada konuyla ilgili birbiriyle çelişen ifadeler var. Biz gerekli önlemlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz" diyen Akar, mayınların nereden geldiği ve kaynağına yönelik soruya ise şu yanıtı verdi:

  • "Ukrayna'da döşenen mayınlar mı geldi yoksa başka mayınlar mı devreye girdi, bu konuda emin olmadan bir şey söylemek doğru olmaz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı: Mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı: Mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi

ANINDA MÜDAHALE

Tüm denizcilerin konuyla ilgili uyarıldığını, NOTMAR yayımlandığını dile getiren Akar, "Herkesin gözü kulağı görülebilecek olası mayınlarda. Tespitin hemen ardından anında müdahale ediyor. Müdahale için SAS timleri bölgeye ya denizden ya da helikopterle havadan intikal ediyorlar. Mayınlar yerinde veya emniyetli bölgeye çekilmek suretiyle anında imha ediliyor. Mayınla mücadele Türk Silahlı Kuvvetlerinin hakim olduğu, başarılı olduğu bir konudur" ifadelerini kullandı.

RUSLARLA KOORDİNASYONU YAPTIK

Bakan Akar, mayınların tespiti konusunda Rusya ile bir iş birliğinin olup olmadığına ilişkin soru üzerine "Hayır. Mayınlar bizim alanımızda tespit ediliyor, Rusya veya Ukrayna tarafında değil. Bu kapsamda Karadeniz'e kıyısı olan Romanya ve Bulgaristan ile iş birliğimiz var. Rusya ile iş birliğimiz ayrı. Bizim ticari gemilerimizin gelişleri konusunda Ruslarla gerekli koordinasyonu yaptık" diye konuştu.

İğneada açıklarında mayın tespit edildi
OYNAT 00:42
İğneada açıklarında mayın tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı'nca, Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında tespit edilen mayının emniyete alınarak, etkisiz hale getirilmesi için müdahaleye başlandığı açıklandı.

İstanbul Boğazı'ndaki mayın etkisiz hale getirildi: Gemiler yeniden geçmeye başladı
OYNAT 00:26
İstanbul Boğazı'ndaki mayın etkisiz hale getirildi: Gemiler yeniden geçmeye başladı
İstanbul Boğazı, çift yönlü gemi trafiğine yeniden açıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güvenlik nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı'nın açıldığını duyurdu. Eski tip olduğu belirlenen mayının SAS timi tarafından etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.


İğneada açıklarında mayını fark eden balıkçı: 200 metre sağımızda mayın var
FOTOĞRAF 7
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KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi açıklarında balıkçıların fark ettiği mayın, Sualtı Savunma Timleri (SAS) tarafından etkisiz hale getirildi.
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Mayını fark eden balıkçı Çağrı Martin, \"8 mil ileride ağlarımızı attık, güneş de bize doğru vuruyordu. Mayını fark ettik, son anda 200 metre ile yanından geçtik ve sahil güvenliğe haber verdik. Çok korktuk, hemen takımı çekip tekneyi limana çıkardık\" dedi.
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İğneada beldesinde sabah saatlerinde ava çıkan balıkçılar, İğneada Feneri'nin 8 mil açığında bir mayın fark etti.
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Balıkçıların ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botlar ile SAS timleri sevk edildi. Timler, mayını etkisiz hale getirdi.
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Mayını fark edip, durumu yetkililere bildiren balıkçılardan Çağrı Martin, hava güzel olduğu için balığa çıktıklarını belirterek, \"8 mil ileride ağlarımızı attık, güneş de bize doğru vuruyordu. Mayını fark ettik, son anda 200 metre ile yanından geçtik ve sahil güvenliğe haber verdik. Sonrasında hemen ağlarımızı çekip, limana döndük. Para kazanmaya gittik, mayını çarpmamıza 200 metre kala fark ettik. Ben yukarıdaydım, güneş vurduğu için dümende olduğum halde göremedim. Aşağıdan arkadaşlar fark etti. Büyüklüğü bir kamyon tekerleği kadar diyebilirim. Suyun üzerinde yüzüyordu. Bayağı da hızlı, boğaz tarafına, fener tarafına gidiyordu\" dedi.
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Kendilerine avlanma yasağı konusunda dün uyarı yapıldığını anlatan Martin, \"Gece gün batımından gün doğumuna kadar seyir yapmamız yasak. Biz de buna uyarak güneş doğduğu zaman çıktık, bu halde bile zor gördük. Çok korktuk, hemen takımı çekip tekneyi limana çıktık. Teknede 4 kişiydik. Allah korusun, çok ciddi bir olay atlattık. Aslında bütün tekneler atlattık. Onun yanından 6 tekne geçmiş ve görmemişler. Arkalarından geçtim bana denk geldi, gördüm. Bu şartlarda can güvenliğimiz daha önemli olduğu için balığa çıkamayız. Devletimizden yardım bekliyoruz, bugün çalışsaydık para kazanacaktık. Yanımızdaki arkadaşlarımız da bir şey kazanamadı. Yaptığımız masrafla kaldık. Şu an tehlikeli. Artık temizlenir mi, nasıl olur bilmiyorum. Önlem alınması şart. Bizim tek bildiğimiz iş bu. Fark edemeyebilirdik. Bugün bizi, denizde olan herkesi Allah korudu. Bulgaristan tarafından karayel ile poyrazla bunlar gelmeye devam edecek sanırım\" dedi.
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Balıkçı Çağdaş Demirli de sabah saatlerinde balığa çıktıklarını ve 8 mil açıkta bulunduklarını ifade ederek, \"Ağı daha yeni atmıştık, daha hiç çalışamadan baktık, hemen 200 metre sağımızda mayın var. Hemen gerekli yerlerle irtibatta bulunduk. Sonra zaten hemen olaya el atıldı. Olan bize oldu. Mazot harcadık ama balık yok. Buranın insanının geçim kaynağı bu, denizde daha 1 ay süre var. Daha birçok mayın olduğunu düşünüyoruz, nasıl toplanır bilmiyoruz\" diye konuştu.
İğneada açıklarında mayını fark eden balıkçı: 200 metre sağımızda mayın var
İğneada beldesinde sabah saatlerinde ava çıkan balıkçılar, İğneada Feneri'nin 8 mil açığında bir mayın fark etti. Balıkçıların ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botlar ile SAS timleri sevk edildi. Timler, mayını etkisiz hale getirdi.


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