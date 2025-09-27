Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Meclis Başkanı Kurtulmuş Macaristan'a gidiyor

Meclis Başkanı Kurtulmuş Macaristan'a gidiyor

14:2727/09/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Numan Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, 28-30 Eylül'de resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan'a gidecek.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Kurtulmuş, başkent Budapeşte'de Macaristan Ulusal Meclisi'ni ziyaret edecek ve Meclis Başkanı Laszlo Köver ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak.


  • Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya gelmesi beklenen Kurtulmuş, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok tarafından da kabul edilecek. Görüşmelerde, ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel konular ele alınacak.

Kurtulmuş, Macaristan Meclis Başkanı Köver ile Türkiye Maarif Vakfı ilköğretim okulu ve lisesinin yeni binasının açılışını yapacak. Macaristan'da Galiçya Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek Kurtulmuş ayrıca TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı arasında oynanan dostluk maçını izleyecek.




#Numan Kurtulmuş
#Meclis
#TBMM
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hızlı tren bileti nasıl alınır? e-Devlet, mobil uygulama ve gişeden Yüksek Hızlı Tren (YHT) online bileti satın alma işlemi