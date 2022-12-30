Gündem Meclis Başkanı Şentopun acı günü
POLİTİKA

Meclis Başkanı Şentop'un acı günü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un halasının oğlu Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Genel Sekreteri Murat Kamil Tırpancı, Hakk'a yürüdü.

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Meclis Başkanı Şentopun acı günü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un halasının oğlu Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Genel Sekreteri Murat Kamil Tırpancı'nın cenaze namazı bugün Cuma namazına müteakip Tekirdağ Orta Camii’nde kılınacak.

Merhumun naaşı Eski Mezarlık'a defnedilecek.

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