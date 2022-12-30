Meclis Başkanı Şentop'un acı günü

Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un halasının oğlu Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Genel Sekreteri Murat Kamil Tırpancı'nın cenaze namazı bugün Cuma namazına müteakip Tekirdağ Orta Camii’nde kılınacak.
Merhumun naaşı Eski Mezarlık'a defnedilecek.
Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un halasının oğlu Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Genel Sekreteri Murat Kamil Tırpancı'nın cenaze namazı bugün Cuma namazına müteakip Tekirdağ Orta Camii’nde kılınacak.
Merhumun naaşı Eski Mezarlık'a defnedilecek.
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