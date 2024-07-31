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Meclis Filistin için toplanıyor: TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'olağanüstü toplantı' çağrısı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Genel Kurul'a hitap etmesi için TBMM'yi 15 Ağustos Perşembe günü olağanüstü toplantıya çağırdı. Kurtulmuş'un imzasını taşıyan çağrıda, "Anayasa'nın 93'üncü ve TBMM İçtüzüğü'nün 7'nci maddeleri gereğince, milletvekillerini 15 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırıyorum." denildi.

18:45 - 31/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 18:54 - 31/07/2024 Çarşamba
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 14-15 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek, TBMM'de hitapta bulunacak.

Meclis Filistin için toplanıyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Abbas'ın Genel Kurul'a hitap etmesi için TBMM'yi 15 Ağustos Perşembe günü olağanüstü toplantıya çağırdı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un imzasını taşıyan "olağanüstü toplantı çağrısı"nda şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisini; Filistin halkına ve davasına güçlü desteğimizi göstermek ve mazlum Filistin halkının sesinin dünyaya duyurulmasını sağlamak amacıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Genel Kurul'a hitap etmesi hususunda Anayasa'nın 93'üncü ve TBMM İçtüzüğü'nün 7'nci maddeleri gereğince 15 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırıyorum. Sayın milletvekillerinin belirtilen gün ve saatte Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederim."

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#TBMM
#Olağanüstü Toplantı
#Numan Kurtulmuş
#Mahmud Abbas
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