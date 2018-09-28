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POLİTİKA

Meclis'in yeni hali: Vekiller ilk kez kullanacak

Yeni sistemin ardından 550'den 600'e çıkan milletvekili sayısı ve Bakanlar Kurulu'nun Cumhurbaşkanlığı'na bağlanmasıyla birlikte Meclis Genel Kurulu'da yeniden düzenlendi. Bakanlar Kurulu'nun bulunduğu sıralar kaldırıldı. Komisyonların bulunduğu sıralar da azaltılarak yeni vekillere yer açıldı.

Emrah Yeşilduman Yeni Şafak
Meclis yeni sisteme uygun hale getirildi
Meclis yeni sisteme uygun hale getirildi

16 Nisan Anayasa Referandumu ile kabul edilen ve 24 Haziran seçimlerinin ardından tam anlamıyla yürürlüğe giren yeni sistemin ardından TBMM'de yapısal değişiklikler yapıldı.

Meclis'in yeni hali

Meclis yeni sisteme hazır

Eski sistemde 550 milletvekili ve bakanların olduğu Meclis'te artık 600 vekil görev yapacak. Bakanlar ise artık Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olduğu için Meclis Genel Kurulu'nda yer almayacaklar.

Meclis'in eski hali

Bakanlar Kurulu sıraları kaldırıldı

Bu nedenlerden dolayı TBMM Genel Kurul Salonu, 600 milletvekiline uygun hale getirildi. Bakanlar Kurulu sıraları Genel Kurul'dan kaldırıldı. Bakanlar artık Meclis'e geldiğinde Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu locada yerlerini alacak.

Meclis'in yeni hali

Komisyon sırları da azaltıldı

Eski düzende Bakanlar Kurulu'nın karşı tarafında bulunan komisyon sıraları da yeniden düzenlendi. Meclis Başkanı'nın sağında bulunan sıralar azaltılarak tek sıraya düşürüldü.

Meclis'in yeni hali

Meclis'in yeni halinde Bakanlar Kurulu sıraları kaldırıldı

Meclis'in yeni halinde komisyon sıraları da azaltıldı.

Meclis'in yeni hali

Meclis'in eski hali

Meclis'in yeni hali

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