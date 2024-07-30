|
Gündem

Meclis'te Anayasa çalışmaları tatilde de devam edecek

Meclis tatilde de yeni anayasa çalışmalarına hız kesmeden devam edecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilerle ilk görüşmelerini gerçekleştirdi. Yaz dönemi boyunca üniversiteler, barolar ve sivil toplum kuruluşlarının anayasa konusundaki görüş ve talepleri değerlendirilecek. Siyasi partiler de bu süreçte kendi anayasa önerilerini tamamlayacak.

11:04 - 30/07/2024 Salı
Güncelleme: 11:06 - 30/07/2024 Salı
Diğer
TBMM
TBMM

Yeni anayasanın ilk adımları atıldı.


TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, önce grubu bulunan partilerle ardından Meclis'te temsil edilen partilerin temsilcileriyle bir araya geldi.


Uygulanacak yöntem ve uygulamalar için görüş ve öneriler dile getirildi.


Meclis'te Anayasa için görüşme trafiğinin ilk ayağı tamamlandı. Şimdi gözler yaz döneminde yapılacak çalışmaya çevrildi.


Anayasa Komisyonu ile Karma Komisyon çalışmalarına tatilde de devam edecek. Bu dönem, sivil toplum kuruluşları, baro ve üniversitelerin yeni anayasa sürecine katkısı sağlanacak. Alınacak rapor, görüş ve taslaklar tek tek değerlendirilecek. Çalışmaların nasıl yürütüleceğine dair bir yol haritası ortaya konacak.



1 Ekim'den itibaren esas hakkında görüşmelere geçilecek

Yeni ve sivil anayasa çalışmalarına üniversiteler, barolar, sivil toplum kuruluşları da dahil edilecek. Yaz dönemi boyunca çalışmalar Meclis'te sürecek. Özellikle kişi hak ve özgürlükler başlıklarındaki talepler incelenecek.


Bu konuda AK Parti ve MHP tarafından ortak bir komisyonun kurulması da gündemde. Çalışmaların burada yürütülmesi planlanıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da bu süreçte yer alması bekleniyor.


Yeni anayasa da 1 Ekim'den itibaren de esas hakkında görüşmelere geçilecek.


Sahipsiz köpeklere yönelik kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi: İşte düzenlemede yer alan maddeler

Sahipsiz köpeklere yönelik düzenlemeleri içeren 17 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM Genel Kurulu'ndan geçti. Peki yasa neleri kapsıyor, düzenlemede neler var? Kanunla, Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişikliğe gidilerek, Kanun'un amaçlarına "insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla" ifadesi ekleniyor. Hayvan bakımevlerine alınan hayvanlardan rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak. Bakımevine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlarına, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'ndaki 9. maddesindeki hükümler uygulanacak.


#Meclis
#Anayasa
#TBMM
#Ankara
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emeklinin ek ödemelerine 28 Temmuz ayarı! 4A 4B 4C'li için yeniden hesaplandı: İşte kuruşu kuruşuna yeni miktarlar...