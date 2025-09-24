Medipol'de ilk ders Prof. Dr. İlber Ortaylı ile başladı: Fatih Rönesans'ın en parlak hükümdarıdır

“Bu uzun tarihi olan milletin bir talihi de vardır; çok farklı coğrafyalarda hareket etmiştir. Bizim Ötüken Yaylası diye efsanevi olarak kullandığımız bir isim vardır. Türkler tarih yapan ama tarihçi olmayan bir millettir. Fatih Sultan Mehmed, 17 seferle Osmanlı İmparatorluğu’nun en çok sefere çıkan padişahıdır. Bu seferlerde karada olduğu kadar denizlerde de zafer kazanmıştır. Özellikle bugünkü Kuzey Ege Adaları’nı Osmanlı hâkimiyetine katmıştır. Böylece nehir kıyısından başka bir şey bilmeyen bir milleti denizci bir kavme dönüştürmüştür. Coğrafya kaderdir diyoruz; kaderiniz iyi değilse değiştirirsiniz. Fatih Sultan Mehmet coğrafyayı değiştirmiştir”