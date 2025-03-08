Megakentlere taşkın planı

Son dönemde hava olaylarında yaşanan orantısız değişimlere bağlı olarak kentler için yeni uyum ve eylem planları devreye alınacak. Kentlerin uyum kapasitelerini artırmak için AFAD, İklim Değişikliği Başkanlığı ve İller Bankası'nın hazırladığı raporlar Meclis'e sunuldu. Yeni uyum mevzuatına altlık teşkil etmesi beklenen sunumlara göre, sel ve taşkın riskli kentsel alanlarda iyileştirme sağlanacak. Tehdit bulunan alanlarda nüfusa uyumlu biçimde tahliye koridoru ve kaçış yolu oluşturulacak. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir’dekiler olmak üzere kapalı dere yatakları açılacak. Kaçış yollarıyla taşkın halinde bölgenin hemen boşaltılması, tahliye koridoruyla da suyun hızla şehir şebekesine karışması sağlanacak.