Mehmet Ali Çelebi Memleket Partisi'nden istifa etti

Eski CHP'li Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nin iki numaralı ismi, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, geçtiğimiz haftalarda partideki görevlerinden istifa etmişti.
NEDEN İSTİFA ETTİ?
Çelebi, Memleket Partisi'nden de istifa etti. Kararını sosyal medya hesabından duyurdu. İstifa kararına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:
- Israrlı uyarılarıma rağmen, "ben" değil "biz" olamadığımızdan, kuruluş ilkelerine ve rotasına aykırı tutum ve söylemlerden, parti kurulları işletilmeyerek ortak akıl devre dışı bırakıldığından, partinin büyümesi azimle devam ettirilmediğinden, gençlerin dinamizmine ve heveslerine ket vurulduğundan, iftira üreten ve yayan, ayrımcılık yapan kişilere disiplin işletilmeyerek göz yumulmasından ötürü Memleket Partisi üyeliğinden istifa ediyorum.
Kamuoyuna duyurumdur. Saygılarımla. pic.twitter.com/LAP0nvO4kO
Kamuoyuna duyurumdur. Saygılarımla. pic.twitter.com/LAP0nvO4kO— Mehmet Ali Çelebi (@celebimehmeta) February 25, 2022