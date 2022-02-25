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POLİTİKA

Mehmet Ali Çelebi Memleket Partisi'nden istifa etti

CHP'den ayrılarak Muharrem İnce'yle kurduğu Memleket Partisi'ne katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, partisinden istifa etti. Çelebi, kuruluş ilkelerine aykırı hareket edildiğini, ortak aklın devre dışı bırakıldığını ve iftira üretenlerle ilgili disiplin sürecinin işletilmediğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Ali Çelebi Memleket Partisinden istifa etti
Mehmet Ali Çelebi

Eski CHP'li Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nin iki numaralı ismi, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, geçtiğimiz haftalarda partideki görevlerinden istifa etmişti.

NEDEN İSTİFA ETTİ?

Çelebi, Memleket Partisi'nden de istifa etti. Kararını sosyal medya hesabından duyurdu. İstifa kararına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

  • Israrlı uyarılarıma rağmen, "ben" değil "biz" olamadığımızdan, kuruluş ilkelerine ve rotasına aykırı tutum ve söylemlerden, parti kurulları işletilmeyerek ortak akıl devre dışı bırakıldığından, partinin büyümesi azimle devam ettirilmediğinden, gençlerin dinamizmine ve heveslerine ket vurulduğundan, iftira üreten ve yayan, ayrımcılık yapan kişilere disiplin işletilmeyerek göz yumulmasından ötürü Memleket Partisi üyeliğinden istifa ediyorum.

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