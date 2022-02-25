Mehmet Ali Çelebi Memleket Partisi'nden istifa etti

Spor

Galatasaray'da hesaplaşma mali kongrede

Mart ayında yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesi Başkan Burak Elmas’ın menajerlere ödenen ücretleri açıklaması bir önceki yönetimi sıkıntıya soktu. 2021 yılının ilk 6 ayı için ibraya sunulacak olan geçmiş yönetim, menajerlere ödenen 23 milyon Euro için hesap verecek.