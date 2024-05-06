Mehmetçik hainleri inlerinde vurdu: 7 PKK'lı terörist sarı torbada

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.