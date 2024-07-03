Mehmetçik inlerinde avladı: Saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı; Irak'ın kuzeyindeki köylere giren ve sivilleri kalkan yaparak birliklerimize havan atışı yapan teröristlerin, yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye başlamasının ardından şimdi de Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurduğunu duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada; "Köylülerin hayatını hiçe sayarak köy içindeki mühimmat depolarını patlatan teröristler, Dergele köyünü ise tamamen ateşe verdi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ise masum sivillere, çevreye ve doğaya zarar gelmemesi için operasyonlarına dikkatli şekilde devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.