Mehmetçik inlerinde vurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı; Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li teröristin, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Mehmetçik, kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor!
Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.