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Mehmetçik inlerinde vurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı; Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li teröristin, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Seda Ekinci
13:29 - 7/07/2024 Pazar
Güncelleme: 13:29 - 7/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı; Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li teröristin, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;

Mehmetçik, kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor!


Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.




#MSB
#PKK
#terörist
#Fırat Kalkanı
#Zeytin Dalı
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