Mehmetçik inlerinde vurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaçacak yeri kalmayan PKK'lı teröristler, Irak'ın kuzeyinde işgal ettikleri köylerde gizlenmek için ormanları ateşe vermiş, hatta Dergele köyünü tamamen yakmıştı. Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurarak masum sivillerin hayatını tehlikeye atan teröristlerin operasyon bölgelerinin etrafındaki boşaltılmış köyleri patlayıcılarla tuzakladığı ortaya çıktı. MSB, Dergele köyünde, komandolar tarafından bir sehpa üzerinde iki namlulu ÇNRA lançer sisteminin bulunduğunu duyurdu. Söz konusu lançer sisteminin tuzaklandığı belirlenirken, METİ timlerinin düzeneği başarılı şekilde imha ettiği ifade edildi.