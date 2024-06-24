Mehmetçik inlerinde vurdu: Kırmızı kategoriye iki çizik daha

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; Batman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Gercüş kırsalında "BOZDOĞAN-45" operasyonu gerçekleştirildi.