Mehmetçik terör örgütünün inlerine giriyor: 20 hedef imha edildi

Teröristler, kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak! Bir gece ansızın inlerinde vurduk, vurmaya devam edeceğiz. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar da bu mücadele bitmeyecek! #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/ctPwAL7O0S

Paylaşımda, ''Irak’ın Kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 01 Ekim 2023 saat 21.00’da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 20 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.'' ifadelerine yer verildi.