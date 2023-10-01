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Mehmetçik terör örgütünün inlerine giriyor: 20 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekâtlarında içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 20 hedefin imha edildiğini belirtti.

Muhammed Emre Kömürcü
22:33 . 1/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Irak'ın kuzeyine hava harekatı icra edildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı icra edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine hava harekâtlarının gerçekleştiğini ve 20 hedefin imha edildiğini duyurdu.



Paylaşımda, ''Irak’ın Kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 01 Ekim 2023 saat 21.00’da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 20 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.'' ifadelerine yer verildi.


#MSB
#Irak
#terör örgütü
#hava harekatı
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