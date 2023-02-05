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Mehmetçik’in evi sırtında: Eksi 20’de 30 kilo yük

Mehmetçik terörle mücadele ve sınır güvenliğinde -20 dereceyi bulan soğukta, sırtında taşıdığı 30 kilo ağırlığındaki ekipmanla hayatta kalıyor. Zorlu arazi şartlarına uygun olarak çantada gıdadan uyku tulumuna kadar pek çok ekipman var.

Canberk Doğan
Canberk Doğan
04:10 . 5/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Çok soğuklara karşı tasarlanan yeni tip kamuflaj komandoların üzerinde görülmeye başlandı. Kamuflajlar ilk kez Kars’ta icra edilen Kış-2023 Tatbikatı’nda kullanıldı.

Çok soğuklara karşı tasarlanan yeni tip kamuflaj komandoların üzerinde görülmeye başlandı. Kamuflajlar ilk kez Kars’ta icra edilen Kış-2023 Tatbikatı’nda kullanıldı.

Mehmetçik terörle mücadele ve sınır güvenliğinde -20 dereceyi bulan soğukta, sırtında taşıdığı 30 kilo ağırlığındaki ekipmanla hayatta kalıyor. Zorlu arazi şartlarına uygun olarak çantada gıdadan uyku tulumuna kadar pek çok ekipman var. Bazen soğuktan koruyan çatısı, bazen yemeğini hazırladığı mutfağı, bazen de hayata tutunacak ipi olan çantalar, Mehmetçik için silahları kadar önemli. Çantanın içindeki en önemli parça ise -40 dereceye kadar koruyan uyku tulumu. Kumanyanın yanı sıra gece çadır vazifesi gören panço da çantadaki kritik malzemelerden. Düşme ve çarpmalara karşı çantada dizlik ve dirseklik de bulunuyor. Her türlü mevsim şartlarında kullanılan balistik koruyucu gözlük, gözlük kılıfı ve el feneri de çantanın küçük ama işlevsel parçalarından. Çantada komandoların optik cihazlarının batarya ihtiyacını karşılayan şarj bloku ve pil de yer alıyor.


#Mehmetçik
#Kış
#Kars
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Mehmetçik’in evi sırtında: Eksi 20’de 30 kilo yük
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