Mehmetçik'ten gövde gösterisi: En kapsamlı kış tatbikatı olacak

Milli Savunma Bakanlığı'nın konu ile ilgili yaptığı paylaşımda askerlerimizin ağır kış şartlarında aldığı eğitimlerin görüntüleri paylaşılırken,

“Kış 2025 Tatbikatı için hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. 9'uncu Komando Tugay Komutanlığımız, Laleli Kayak Tesisi'nde Kış-2025 Tatbikatı'nda görev alacak personele Kayak Eğitimi verdi”