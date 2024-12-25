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Mehmetçik'ten gövde gösterisi: En kapsamlı kış tatbikatı olacak

Mehmetçik'ten gövde gösterisi: En kapsamlı kış tatbikatı olacak

09:3225/12/2024, Çarşamba
G: 25/12/2024, Çarşamba
IHA
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Mehmetçik, Erzurum'da ‘Kış Tatbikatı-2025' için hazırlıklarını sürdürüyor.
Mehmetçik, Erzurum'da ‘Kış Tatbikatı-2025' için hazırlıklarını sürdürüyor.

Mehmetçik, Erzurum'un zorlu kış koşullarında düzenlenen tatbikat için hazırlıklarını sürdürüyor. Kış şartlarına uygun stratejilerle güçlendirilen tatbikatta, Mehmetçikler hem kayak hem de dağcılık eğitimleri aldı.

Mehmetçik Erzurum'un soğuk ve karlı dağlarında kış tatbikatı için hazırlıklarını sürdürüyor, kayak eğitimi aldı.


Milli Savunma Bakanlığı'nın konu ile ilgili yaptığı paylaşımda askerlerimizin ağır kış şartlarında aldığı eğitimlerin görüntüleri paylaşılırken,
“Kış 2025 Tatbikatı için hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. 9'uncu Komando Tugay Komutanlığımız, Laleli Kayak Tesisi'nde Kış-2025 Tatbikatı'nda görev alacak personele Kayak Eğitimi verdi”
denildi.


#Mehmetçik
#Erzurum
#Kış Tatbikatı

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