Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
MSB'nin dikkat çeken paylaşım: Zoru başarmak bizim işimiz

MSB'nin dikkat çeken paylaşım: Zoru başarmak bizim işimiz

15:428/12/2024, Pazar
G: 8/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
MSB, askerlerimizin çalılar arasında kamufle olduğu etkileyici bir fotoğrafı "Günün Fotoğrafı" notuyla paylaştı.
MSB, askerlerimizin çalılar arasında kamufle olduğu etkileyici bir fotoğrafı "Günün Fotoğrafı" notuyla paylaştı.

Suriye'de yaşanan gelişmeler sonrası Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraf dikkat çekti. "Zoru başarmak bizim işimiz" notuyla yapılan paylaşım binlerce beğeni ve yorum aldı.

Suriye'de kritik gelişmeler yaşanırken Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından
"Zoru başarmak bizim işimiz!"
notuyla dikkat çeken bir mesaj paylaşıldı.

MSB'nin resmi X hesabından 'Günün fotoğrafı' notuyla paylaşılan fotoğraf, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken; paylaşım kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.

#MSB
#Günün fotoğrafı
#Mehmetçik

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Enfal Suresi okunuşu meali fazileti konusu ve tefsiri