MSB'nin dikkat çeken paylaşım: Zoru başarmak bizim işimiz

MSB, askerlerimizin çalılar arasında kamufle olduğu etkileyici bir fotoğrafı "Günün Fotoğrafı" notuyla paylaştı.
Suriye'de yaşanan gelişmeler sonrası Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraf dikkat çekti. "Zoru başarmak bizim işimiz" notuyla yapılan paylaşım binlerce beğeni ve yorum aldı.
Suriye'de kritik gelişmeler yaşanırken Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından
"Zoru başarmak bizim işimiz!"
notuyla dikkat çeken bir mesaj paylaşıldı.
MSB'nin resmi X hesabından 'Günün fotoğrafı' notuyla paylaşılan fotoğraf, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken; paylaşım kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.
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