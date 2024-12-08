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Milli Savunma Bakanı Güler ABD'li mevkidaşı Austin ile Suriye'yi görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler ABD'li mevkidaşı Austin ile Suriye'yi görüştü

11:398/12/2024, Pazar
G: 8/12/2024, Pazar
AA
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Bakan Güler, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü. (Foto: Arşiv)
Bakan Güler, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü. (Foto: Arşiv)

Milli Savunma Bakanı Güler, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konuları ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştüğü, görüşmede, Suriye'deki son gelişmelerin ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularının ele alındığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün Güler ve Austin'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilerek, "Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesi kullanıldı.




#Suriye
#Yaşar Güler
#ABD

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