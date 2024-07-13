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Mehmetçik'ten PKK'ya büyük darbe: Mühimmat depoları yerle bir edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde PKK'nın mühimmat depolarını imha etmeye devam ettiğini bildirdi. Paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölge halkının güvenliğini sağlamak maksadıyla mühimmat deposuna dönüştürülen bu tür yerleri dikkatli şekilde müdahale ederek imha ettiği kaydedildi.

Seda Ekinci
11:11 - 13/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
TSK, Irak'ın kuzeyinde PKK'nın mühimmat depolarını imha etmeye devam ediyor
TSK, Irak'ın kuzeyinde PKK'nın mühimmat depolarını imha etmeye devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde PKK'nın mühimmat depolarını imha etmeye devam ettiğini bildirdi.

MSB'nin X hesabından yapılan paylaşımda,
“Irak'ın kuzeyindeki onlarca köyü işgal eden, köyleri ateşe veren ve sivil halkın hayatını hiçe sayarak köy merkezlerinde mühimmat depoları oluşturan ve bunları havaya uçuran terör örgütü PKK, insanlık dışı hareket etmeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin icra ettiği başarılı operasyonlar karşısında tutunamayacağını anlayan bölücü terör örgütü, Metina ve Gapnerk Dağı arasında kalan bölgede bulunan köylerdeki mabetlerin yakınında mühimmat depoları oluşturdu”
denildi.
Paylaşımında devamında,
“Daha önceden Dergele köyündeki caminin her iki tarafında mühimmat depoları tespit edilmiş ve terör örgütü bu depoları havaya uçurmuştu. Şimdi ise Miska köyündeki kilise çevresinde, bu tür mühimmat depoları tespit edildi. Kilisenin yakınında bulunan bir evde de tonlarca patlayıcı madde, mühimmat ve silahın depolandığı ve Mehmetçiğin müdahalesine engel olmak maksadıyla da bu malzemenin tuzaklandığı belirlendi. Mühimmat deposuna çevrilen kilisenin yakınındaki evin durumu hakkında yerel yönetim ve Peşmerge bilgilendirildi”
ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölge halkının güvenliğini sağlamak maksadıyla mühimmat deposuna dönüştürülen bu tür yerleri dikkatli şekilde müdahale ederek imha ettiği kaydedildi.



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