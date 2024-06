Mekke'den özel röportaj: Gazze'deki zulmün sona ermesi Müslümanların uyanışına bağlı

Bizim kendimize has bir kura sistemimiz var, buna 'katsayılı kura sistemi' diyoruz. 2023 yılında müracaat etmiş olanlar 1 kere kuraya girmiş oluyor. 2 sene önce kuraya girmiş olanlar 4 kere kuraya giriyor. 3 sene önce kuraya girmiş olanlar 9 kere girmiş oluyor. 10 sene önce yazılmış olanlar 100 kere kuraya giriyor. Bu da şu anlama geliyor. 15 sene önce yazılmış olanlardan, neredeyse 30 binine çıkmış olmasına rağmen bir sene önce yazılmış ya da yeni yazılmış olanlardan sadece bir kişiye çıktı. Yani bizim katsayılı sistemimiz daha adaletli bir sistem. Mesela geçenlerde bir ülkenin yetkililerinden birisiyle görüştük 'Siz nasıl tespit ediyorsunuz' diye. 'Biz her yıl müracaat alıyoruz ve her yıl aynı şartlar altında kura çekiyoruz' dedi. Biz her sene kura çekiyoruz hem de ilk yazılanlara daha fazla kuradan çıkma imkanı sağlamaya çalışıyoruz.