Mekke'den özel röportaj: Gazze'deki zulmün sona ermesi Müslümanların uyanışına bağlı

Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, Hac vazifesi amacıyla gittiği Mekke'de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la özel röportaj gerçekleştirdi. Haccın diğer ibadetlerden farkı, Diyanet'in hacı adaylarına sağladığı imkanları başta olmak üzere birçok soru Erbaş tarafından cevaplandırıldı.





Diyanet İşleri Başkanlığı kuraları nasıl yapıyor?

Suudi Arabistan bütün ülkelere nüfuslarının binde biri kadar kontenjan veriyor. Bizim nüfusumuz geçen sene 83 milyon 430 bin olduğu için 2022 ve 2023 yılında biz 83 bin 430 vatandaşımızı hacca getirebildik. 2024'te Türkiye'mizin nüfusu arttığı için 84 milyon 942 bin olarak belirlenmiş. Dolayısıyla bu sene kurayla 84 bin 942 hacı adayımızı buraya getirdik. Bunun yüzde 60'ı Diyanet İşleri Başkanlığıyla yüzde 40'ı da acentelerle geliyor.

Bizim kendimize has bir kura sistemimiz var, buna 'katsayılı kura sistemi' diyoruz. 2023 yılında müracaat etmiş olanlar 1 kere kuraya girmiş oluyor. 2 sene önce kuraya girmiş olanlar 4 kere kuraya giriyor. 3 sene önce kuraya girmiş olanlar 9 kere girmiş oluyor. 10 sene önce yazılmış olanlar 100 kere kuraya giriyor. Bu da şu anlama geliyor. 15 sene önce yazılmış olanlardan, neredeyse 30 binine çıkmış olmasına rağmen bir sene önce yazılmış ya da yeni yazılmış olanlardan sadece bir kişiye çıktı. Yani bizim katsayılı sistemimiz daha adaletli bir sistem. Mesela geçenlerde bir ülkenin yetkililerinden birisiyle görüştük 'Siz nasıl tespit ediyorsunuz' diye. 'Biz her yıl müracaat alıyoruz ve her yıl aynı şartlar altında kura çekiyoruz' dedi. Biz her sene kura çekiyoruz hem de ilk yazılanlara daha fazla kuradan çıkma imkanı sağlamaya çalışıyoruz.





Diyanet teşkilatı hacı adaylarının hizmeti için nasıl çalışıyor?

Bizim hac ve umre hizmetleri genel müdürlüğümüz var. Yıl boyunca hac ve umre ile ilgili çalışmalar yapıyor arkadaşlarımız. Hacca gelen vatandaşlarımızın hizmet alanlarına göre görevlendirilen arkadaşlarımız var. 2024 yılının haccı için biz 2023 yılının hac mevsiminde hazırlıklara başlıyoruz. Kafile başkanlarımız var. 400'e yakın kafile başkanımız var. Her kafilede 40'ar kişilik gruplar oluyor. Hacı adayları evlerinden gelip Mekke'ye Medine'ye gelip haclarını yapıp tekrar evlerine dönene kadar onlarla ilgileniyor kafile başkanlarımız. Hacı hanımlara hoca hanımlarımız da hem irşad konusunda hem de onların ihtiyaçlarını giderme konusunda çok büyük hizmetler yapıyorlar. Bunun dışında din görevlilerimiz de var. Bizim organizasyonumuz tam teşekküllü her şey düşünülmüş hiçbir şey ihmal edilmemiş ve dikkat etmeye çalışıyoruz. Bunun için de zaman zaman ödül alıyoruz. Geçen yıl hacı adaylarına en çok çeşitlilikte hizmet götüren ülke olduk elhamdulillah. Bu ödülümüzü hac bakanının elinden aldık, duvara Türk bayrağımızı yansıttılar. Bu sene de hacca en iyi hazırlanan ülke ödülünü aldık. Cidde'de düzenlenen organizasyonda ödülümüzü teslim aldık.





Diyanet teşkilatının hac vazifesi için bu sene getirdiği yenilikler neler?

Hacılarımızın sağlıkları çok önemli. Çölyak hastası hacı adaylarımız her türlü yemeği yiyemediği için özel aşçıları ve özel mutfakları var. Onların yiyebileceği türden yemekler yapıp bulundukları otellere taşıyoruz. Sağlıkla ilgili bizim hastanemiz var. 505 civarında sağlık personelimiz var burada. Hepsini Türkiye'den getiriyoruz. Medine'de polikliniklerimiz var. 20 kadar otelimizde sağlık ocaklarımız var. Türkiye'de diyelim ki 3-4 ay önce bir hastaneye gitmiş ve hastanedeki e-Nabız üzerindeki bilgileri buradaki doktorlarımız da takip ediyor. İlaçların takibi yapılıyor. Hastalığın seyri gözlemlenebiliyor. Çocuklar için de polikliniği kurduk. Türkiye'deki bir ilimizdeki devlet hastanesinde hangi imkanlarımız varsa Mekke'deki hastanemizde de aynı imkanlarımız var. Uzman doktorlarımız hacılarımıza hizmet ediyorlar.

Çocukları ile hacca gelen vatandaşlarımız var. Buradaki otelde onları topladık. Onları bir kafile yaparak burada birleştiriyoruz. Çocuklar burada arkadaş oluyor. Ne öğreniyorlar burada? Hayatlarında unutamayacakları günleri yaşıyorlar burada. Kabe'yi görüyorlar, ibadetlere şahit oluyorlar. Bir de arkadaşlık kuruyorlar, hacı arkadaşı oluyorlar. 6-12 yaş arasındaki çocuklarımız dersler alıyorlar. Oynayarak, eğlenerek, dersler yaparak burada vakit geçiriyorlar. Hacca gelmek için kurada çıkan vatandaşlarımız küçük çocukları varsa ve bırakacakları birileri yoksa çocuklarını getirebilirler. Biz burada onları birleştiriyoruz. 24 kişiden oluşan çocuk grubu olduğu gibi başka 20 kişilik bir grup da olabilir. 12-13 yaşına kadar çocuklar gelebilir.





Hacı adayları organizasyondan memnun mu?

Hacılarımız çok memnun. Hocalarımıza, görevlilerimize çok teşekkür ediyorum. Büyük fedakarlıkla çok güzel hizmetler ediyorlar. Medya mensubu grubumuzun başına da bir müftümüzü görevlendirdik. Hacılarımız Mekke'nin her yerinde Diyanet İşleri Başkanlığının otobüslerini gördüğünde dünyalar onların oluyor. Yabancı bir yerde olmadıklarını hissediyorlar. Allah görevli hocalarımızdan razı olsun. Üzerine düşenden fazlasını bile hacı adaylarımız için yapıyor ve ellerinden geleni yapıyorlar. Bir de irşad ekibimiz var. 76 hocamız şu anda burada irşad faaliyeti yürütüyorlar. Her kafileye günde 2 ila 3 sefer irşad seferi yapıyoruz. Arafat'ta vakfeye durmadan hac vazifesi yerine gelmiyor. Her şeyiyle hac irşaddır. Onun için irşad faaliyetinde bulunan 76 kadar hocamız var. Bir de güzel okuyucularımız var. Kuranı Kerim, ilahi ve kaside okuyorlar. Bugün burada bir irşad programı yaptık. Yaklaşık binin üzerinde kişi katıldı. Hac nedir, Sa'y nedir, neden ihrama giriyoruz? Arafat'ta dünyanın dört bir yanından gelen insanlar neden orada toplanıyor. İrşad vazifesi budur. Bunu anlatıyoruz. Hac bizim daha iyi Müslüman ve hatta daha iyi insan olmamızı sağlayan bir ibadet.





Arafat organizasyonu nasıl yapılıyor?

Biz ekibimizle beraber 90 bin kişi Cumartesi günü Arafat'a çıkacağız. Peki bunu nasıl başarıyoruz? Biraz önce genel müdürümüzü aradım. Arafat'taydı. Çadırlarımızın durumunu kontrol ediyorlar bir eksik var mı diye. Arafat'ta hamdolsun hacılarımızın her geçen yıl daha iyi ibadet edebilsin diye uğraşıyoruz. Hacılarımız orada bulunduğu her dakikayı ibadetle geçirsin. Onun için hizmetlerimizi mümkün olduğunca daha kaliteli hale getirmeye çalışıyoruz ki hacılarımız ibadetlerini daha iyi şekilde nizam ve intizam içinde yapsın. Vakfe anında 90 bin kişi hep birlikte dua ediyoruz. Ayakta Vakfe Duası ediyoruz. Bir Arasat Meydanı gibi bir manzara oluşuyor. Bize mahşeri hatırlatan bir yerdir Arafat. Bu yıl mesela hacılarımızın daha rahat ibadetlerini yapmaları için onların oturacakları yerleri biraz daha geliştirdik. Oturup ibadetlerini yapabilecekler. Saat geç olursa oturdukları koltuk yatak olabiliyor dinlenmeleri için. Geçmişte klimalar yoktu şimdi klimaların daha kaliteli olarak çalışması için teknik ekibimiz çalışmalarını sürdürüyor.





Hacılarımıza haccı tamamladıktan sonraki süreç için tavsiyeler neler?

Bu topraklarda inen ayetlere kulak verelim. Peygamber Efendimiz gibi örnek olmalıyız. Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Oruç da kötülüklerden alıkoyar. Hac da kötülüklerden alıkoyar. Bunu öncelikle aklımıza yerleştirmeliyiz. Örnek Müslüman olmalıyız. Bunun için illa hacı olmak gerekmiyor fakat hacı olanlar daha fazla dikkat etmeli. Hacı ünvanı hac vazifesini yerine getirmiş her vatandaşımız için bir otokontrol mekanizmasıdır. Nasıl ki namaz kılan insan 'Ben namaz kılıyorum, hareketlerime dikkat etmem lazım' diyorsa hacılarımız da ömürlerinin sonuna kadar o hissiyatla yaşamalı.





Gazze için neler söylemek istersiniz?

Sözün bittiği yer. Söylenecek söz kalmadı. Ama bu bundan sonra konuşmayacağımız anlamına gelmiyor. Elimizden gelenler yardım göndermek, bilinçli olmak. Biz söz bitti demeden zulüm bitinceye kadar, katliam ve soykırım bitinceye kadar sözümüzü söylemeye devam edeceğiz. Zulüm kalınlaştıkça zalimlerin sonu yaklaşmış demektir. Geçmişte Kudüs defalarca işgal edildi. Hz. Ömer 637 yılında Kudüs'ü fethetti. Ondan itibaren Darü's Selam dendi. O günden itibaren birçok dinden insanlar orada barış içinde yaşadı. Daha sonra Batılılar işgal etti Kudüs'ü ve 88 yıl işgal altında kaldı. Şu an 76 yıl oldu Kudüs işgal edileli. Zulüm artıyor. Rabbimden umudum bu seferki işgal 88 yıl sürmeyecek inşallah. Bu da Müslümanların uyanışı ve güçlerini birleştirmesine bağlı. Bütün Müslümanlar bu zulmün son bulması için zalimlerin yenilmesi için bizim daha güçlü olmamız ve güçlerimizi birleştirmemiz lazım. Ülkemiz ne kadar çok güçlenir, birlik ve beraberlik içinde olursa dünya mazlumlarının zulümden kurtulması o kadar hızlanır.



