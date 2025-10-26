Merdan Yanardağ'dan 'para' iddialarına çelişkili cevap: Tele 1'e kurumsal yardım amacıyla elden aldım

Şüpheli Yanardağ ifadesinde, diğer şüphelilerden Hüseyin Gün’ü Seher A.’nın yanında görmesiyle tanıdığını söyleyerek,

"Seher Hanım’ın ölümü üzerine baş sağlığı dilemek amacıyla yine Seher Hanım’ın Yeniköy’deki evinde kendisini görmüştüm.

Bu görüşmelerde kendisi ile siyasi gündeme dair konuşmalar yapıyorduk. Kendisi siyasi konulara herkes gibi ilgiliydi. Tanışmış olduğumuz dönem 2022-2023 yılları olduğu için genellikle 2023 seçimleri ile alakalı konuşuyorduk.

Görüşmelerimizde Hüseyin’in Seher Hanım’ın manevi oğlu olduğunu bilmiyordum, öz oğlu olduğunu biliyordum

. Hüseyin ve Seher Hanım aynı evde yaşamaktaydı. Benim görüşmelerimde Hüseyin, Seher Hanım’a ‘Momy’ şeklinde hitap ederdi. Öz annesi olduğunu düşünmem çok normaldi.

Seher Hanım hayatta iken ‘Tele 1’ kanalına kurumsal olarak yardım amacıyla elden maddi yardımda bulunduğu doğrudur.