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ADANA

Merkezde sel kuzeyde kar

İki günde 249 kilogram yağış düşen Adana’da hayat felç oldu. Taşan kanal sebebiyle caddeler sular altında kaldı. Ev ve işyerlerini su bastı, otomobillerde mahsur kalan vatandaşlar helikopterle kurtarıldı. Merkezde şiddetli yağışın etkili olduğu kentin kuzeyi ise kara teslim.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tufanbeyli’deki yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Tufanbeyli’deki yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Pazartesi başlayan yağışlar Adana’yı felç etti. 4 merkez ilçede (Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Sarıçam) cadde, sokak ve tarım arazileri sular altında kaldı. Sulama kanalının taşması sebebiyle Yeşil Bulvar ve Kozan Caddesi nehre döndü. Bazı otomobil ve minibüsler sulara gömüldü. Sele teslim olan Levent Mahallesi’nde araçların tamamı sular altında kaldı. Arabalarda mahsur kalanlar helikopterlerle kurtarıldı.

Su baskınlarının yaşandığı alanlar drone ile havadan görüntülendi.

CEYHAN TAŞTI

Ceyhan Nehri’nde taşkınlar meydana geldi. Derelerin de taştığı bölgelerde etrafını suların sardığı evlere ulaşım botlarla sağlandı. Bazı ev ve işyerleri ile kamu bina ve hastanelerin bodrum katlarını da su bastı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarılırken, dışarı çıkamayanlara iş makinesiyle ekmek dağıtıldı. Çalıştıkları tarlaların kenarına kurdukları çadırları sular altında kalan yaklaşık 100 Suriyeli, otobüslerle Ova Taziye Evi’ne taşındı. Seyhan Alidede Mahallesi’nde 3 ev zarar gördü. Bir bina kolonlarında oluşan çatlaktan dolayı boşaltıldı. Merkezde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilerken, kuzeydeki Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçeleri ise kara teslim oldu. Kar yağışı nedeniyle elektrik direklerinin devrildiği, birçok hatta tellerin koptuğu ve mahallelere elektrik verilemediği öğrenildi.

YAĞIŞ AZALACAK

Valilik son yılların en yüksek yağış miktarına ulaşıldığı açıkladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sıkıntıların giderilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini söylerken, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise “İlgili komisyonlarla, hem tarımda meydana gelen zararlar ortaya çıkarılmaya çalışılıyor, hem de evlerdeki hasarların tespiti yapılıyor. Arkadaşlarımız sahadalar” diye konuştu. Belediye ve AFAD ekipleri bir yandan mahsur kalan vatandaşlar için kurtarma çalışması yaparken, diğer yandan da tahliye çalışmalarına destek veriyor.

  • 56 yılın en yükseği
  • Ortalama 121 kilogram yağış düştü.
  • 1963’ten bu yana yağış kayıtları tutulan Adana’da, uzun yıllar aralık ayı yağış ortalaması 121 kilogram ölçüldü. Salı günü metrekareye düşen 147 kilogramlık yağışla 56 yılın en yüksek miktarına ulaşıldı. Yıllık yağış ortalamasının 648 kilogram olduğu ilde, son iki günde merkez ilçelerde metrekareye ortalama 249 kilogram yağış düştü.
  • Yaralar sarılacak
  • Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valilik koordinesinde bütün ekiplerinin tespit çalışmalarını sürdürdüğünü kaydederek “En kısa sürede vatandaşlarımızın yaralarını saracağız”ifadelerini kullandı. Öte yandan Türk Kızılayı sel nedeniyle mağdur olan vatandaşlara gıda, hijyen ve barınma malzemesi dağıttı. Olumsuz hava şartları nedeniyle Yüreğir ile Seyhan ilçelerinde, bazı okullarda bugün eğitim yapılmayacak.
  • Yol çöktü
  • Yağış sonrası Kadirli-Ceyhan-Adana ve Kozan-Ceyhan karayolu çöktü.
  • Kuvvetli sağanak nedeniyle 6 ilçeyi il merkezine bağlayan Adana-İmamoğlu karayolunda çökme meydana geldi. Ege Bağatur ve Mustafa Kemal Paşa bulvarlarının kesiştiği kavşaktaki köprü asfaltında da çökme yaşandı. Su baskını yaşanan kavşak trafiğe kapatılırken; Kadirli-Ceyhan-Adana ve Kozan-Ceyhan karayolu da aşırı yağış ve sel suları nedeniyle trafiğe kapandı.

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