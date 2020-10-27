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MERSİN

Mersin Anamur'daki orman yangını kontrol altına alındı: Mersin-Antalya kara yolu da yeniden trafiğe açıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Anamur ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi. Vali Ali İhsan Su da yaptığı açıklamada, tedbiren kapatılan Mersin-Antalya kara yolunun da yeniden trafiğe açıldığını, yolda bekleyen sürücülere de ekipler tarafından temel gıda malzemesi ikramı yapıldığını aktardı.

Haber Merkezi AA
Anamur'da yerleşim yeri yakınında orman yangını.
Anamur'da yerleşim yeri yakınında orman yangını.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Mersin'in Anamur ilçesindeki orman yangını, kahramanlarımızın büyük özverisiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

Vali Su açıklama yaptı

Vali Ali İhsan Su da yaptığı açıklamada, ekiplerin yangına müdahalesini aralıksız sürdürdüğünü vurgulayarak "Yangın tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına devam ediyoruz. Yaklaşık 150 hektar alanda yangın etkili oldu. Etkilenen net alan, incelemenin tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den yangınlarla ilgili son dakika açıklaması
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den yangınlarla ilgili son dakika açıklaması

Yangının, yerleşim yerlerine sıçrama riskine karşı 50 hanenin boşaltıldığını hatırlatan Su, şöyle konuştu:

"Bölgedeki vatandaşlarımıza Türk Kızılay aracılığıyla yemek ve su dağıtıldı. Dileyen vatandaşlarımıza da konaklama imkanı sağlandı. Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve AFAD ekiplerimiz bölgedeki hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Bunun yanı sıra MESKİ ekiplerimiz de sabah saatlerinden itibaren su şebekesiyle ilgili kontrollerini yapacak. Yangında ölü veya yaralımız da yok çok şükür."

İskenderun'da korkutan yangın: Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı
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İskenderun'da korkutan yangın: Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Olay yerine sevk edilen helikopter, arazöz, su tankeri, iş makineleri ve çok sayıda söndürme ekibiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın bölgesine yakın bazı evler, tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı. Alevlerin bazı yerleşim yerlerine de sıçradığı görüldü.


Su, tedbiren kapatılan Mersin-Antalya kara yolunun da yeniden trafiğe açıldığını, yolda bekleyen sürücülere de ekipler tarafından temel gıda malzemesi ikramı yapıldığını aktardı.

Anamur ilçesinin Uçarı Mahallesi kırsalındaki kızılçam ormanında, ilk belirlemelere göre elektrik tellerinden yangın çıkmış, alevlere 5 helikopter, 96 arazöz, 5 dozer ve 400 personelle karadan müdahale edilmişti.

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