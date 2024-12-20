Mersin polisinden tarihi operasyon: Tarifeli rüşvete neşter

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de 'zincir' adı verilen rüşvet operasyonunda aralarında gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarının da olduğu 114 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, Mersin Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şahıslardan 34’ünün kamu görevlisi olduğu bilgisini paylaştı. Mersin Limanı’ndaki işletmelerden rüşvet aldıkları gerekçesiyle 10 aydır teknik ve fiziki takip yapılan şüphelilerin yakalandığı operasyonun detaylarına Yeni Şafak ulaştı. Buna göre, şüpheliler rüşveti adeta belli bir tarifeye bağlayıp aldıkları belirlendi.

DÖVİZ CİNSİNDEN TARİFE

Mersin polisinin yaptığı çalışmada, gümrük müşavirleri ve çalışanlarının gümrük görevlilerine, her işlem başına rüşvet verdikleri tespit edildi. Rüşvet ilişkisinin belli bir tarifeye ve rutine bağlandığı, herhangi bir usulsüzlük olmayan işlemlerden sabit bir ücretin alındığı, usulsüzlük olması halinde ise işin mahiyetine göre döviz cinsinden tarife uygulandığı ortaya çıkarıldı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLDİLER