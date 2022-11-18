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MERSİN

Mersin'de Alevi vatandaşların evini işaretleyen bir kişi yakalandı

Mezitli ilçesinde iki Alevi vatandaşın kapısını sprey boyayla işaretlediği iddia edilen şüpheli, polis tarafından yakalandı.

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Haber Merkezi Diğer
Mersinde Alevi vatandaşların evini işaretleyen bir kişi yakalandı
Mersin

Mersin'in Mezitli ilçesinde yaşayan S.K. ile A.İ.G. ikametlerinin kapısının işaretlendiğini görmeleri üzerine durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine çalışma başlatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri mağdurların ifadelerini aldı.

Mağdurlar, ifadelerinde kendileriyle aynı binada ikamet eden M.K. ile daha önce husumet yaşadıklarını ve olayı bu kişinin gerçekleştirmiş olabileceğini düşündüklerini söyledi.

Zanlı yakalandı

Bu doğrultuda polis, M.K'yi ikametinde yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, 2 gümüş gri renkli sprey boya ve dijital materyal ele geçirildi.

Öte yandan, olaya ilişkin adli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Valilikten açıklama

AA'nın haberine göre; Mersin Valiliği, Mezitli ilçesindeki 2 evin kapısının sprey boyayla işaretlenmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 2 kişinin ikametlerinin kapısına sprey boyayla çarpı işareti çizilmesine ilişkin, aynı sitede oturan M.K'nin gözaltına alındığı anımsatıldı.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

  • "Savcılık talimatıyla gözlem altına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinde bahse konu işaretlemeleri kendisinin gerçekleştirdiğini, konunun herhangi bir ideolojik boyutu olmadığını, komşularıyla yaşadığı husumet nedeniyle böyle bir işaretleme yaptığını itiraf etmiştir. Alınan ifade ve emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda aynı sitede ikamet eden komşular arasında anlaşmazlıkların bulunduğu, bu durumun uzun süredir devam ettiği, site içerisindeki araç parkı konusunda çıkan anlaşmazlık neticesinde birbirlerinden daha önceki tarihlerde şikayetçi oldukları, konunun mahkemeye taşındığı tespit edilmiştir. Şüpheli şahsın, araç parkından dolayı birbirlerinden şikayetçi oldukları, komşusunun apartman dairesi kapı girişine 2 çarpı işaretini, konuya tanık olan bir başka komşusunun kapı girişine ise tek çarpı işaretini sprey boyayla çizdiği tespit edilmiştir."

Açıklamada adli sürecin devam ettiği bilgisine de yer verildi.

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