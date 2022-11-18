Mersin'de Alevi vatandaşların evini işaretleyen bir kişi yakalandı

Bu kapsamda, kendilerini stajyer savcı, avukat, polis memuru ile çarşı ve mahalle bekçisi gibi unvanlarla tanıtan 10 şüphelinin, emniyet ve adliyede haklarında dava ve soruşturma dosyası bulunan kişilerle irtibat kurdukları, bu kişilerin güvenlerini kazandıktan sonra söz konusu dava ve soruşturma dosyalarını lehlerine çevirebileceklerini söyleyerek yaklaşık 1 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.