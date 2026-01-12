Mersin'de geri dönüşüm fabrikasının deposundaki yangın kontrol altında

Korkutan yangın, sabaha karşı merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi’ndeki Hurdacılar Sitesi’nde bulunan plastik ham maddelerinin olduğu depoların olduğu yerde çıktı. Yangını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Merkez bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk etti.

Üç deponun olduğu bölgede, orta kısımda çıkan yangına müdahale sürerken kara dumanlar ise gökyüzünü sardı. Geri dönüşüm tesisine ait olduğu öğrenilen orta depodaki yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA’ların yanı sıra Orman Müdürlüğü’ne ait arozözler de destek verdi. 10’u itfaiye ekibi 15 araçla müdahale edilen yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.