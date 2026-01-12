Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin
Mersin'de geri dönüşüm fabrikasının deposundaki yangın kontrol altında

Mersin'de geri dönüşüm fabrikasının deposundaki yangın kontrol altında

10:2312/01/2026, Pazartesi
G: 12/01/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Mersin’de bir geri dönüşüm tesisinin plastik ham maddelerinin olduğu depoda çıkan yangın çok sayıda ekibin eş zamanlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Korkutan yangın, sabaha karşı merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi’ndeki Hurdacılar Sitesi’nde bulunan plastik ham maddelerinin olduğu depoların olduğu yerde çıktı. Yangını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Merkez bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk etti.

Üç deponun olduğu bölgede, orta kısımda çıkan yangına müdahale sürerken kara dumanlar ise gökyüzünü sardı. Geri dönüşüm tesisine ait olduğu öğrenilen orta depodaki yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA’ların yanı sıra Orman Müdürlüğü’ne ait arozözler de destek verdi. 10’u itfaiye ekibi 15 araçla müdahale edilen yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Depoda soğutma çalışmaları sürerken İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz da bölgeye gelerek bilgi aldı.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.



#mersin
#yangın
#fabrika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Gümüşhane kura sonuçları isim listesi: 500 bin sosyal konut Gümüşhane hak sahipliği KURASI CANLI İZLE