Gündem Mersinde kuyumcu soygunu 2 ölü
MERSİN

Mersin'de kuyumcu soygunu: 2 ölü

Mersin'de bir kuyumcuda yapılan soygun sırasında kuyumcu ile yanındaki kişi silahla vurularak öldürüldü. Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi olay yerinde inceleme yaptı.

Haber Merkezi DHA
Cinayet sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis geldi.
Cinayet sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis geldi.

Olay, akşam saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi Hastane Caddesi’nde bulunan Defterdarlık binası karşısındaki Gür İşhanı’nda meydana geldi.

İşyeri sahibi Mustafa Serpil ile çalışanı Yasin Tazgül, vitrindeki altınları toplandığı sırada yüzü maskeli bir kişi içeriye girdi. Soyguncu, doğrulttuğu tabanca ile kuyumcudan para ve altınları vermesini istedi. Ancak kuyumcu, direnince yüzü maskeli kişi tabancayla iş yeri sahibi ve yanında çalışan kişiyi tabancayla vurarak yaraladı. Yüzü maskeli soyguncu bir miktar altın alarak kaçarken, silah sesleri üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi.

  • Olay yerine gelen sağlık ekipleri iş yeri sahibi Mustafa Serpil ve çalışanı Yasin Tazgül’ün öldüğünü belirlerken polis, soruşturma başlattı.

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