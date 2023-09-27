Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 12 zanlı yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan dönüşü Zengezur Koridoru’yla ilgili mesajlar verdi: Türkiye ve Azerbaycan için çok önemli bu koridorun hayata geçmesi stratejik bir konudur ve muhakkak tamamlanmalıdır. Bu koridor açıldığında Bakü’den çıkan bir araç ya da tren doğrudan Kars’a gelebilecek. Temennimiz buraları barış koridoru haline getirerek açmaktır.