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Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 12 zanlı yakalandı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

07:01 . 27/09/2023 Çarşamba
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.


Bu kapsamda, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaptıkları öne sürülen 12 zanlının kimliği tespit edildi.

Belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle şafak vakti düzenlenen operasyonda N.G, M.E.Ç, F.D, M.S, İ.K, M.İ, B.T, N.K, F.G, Y.A, S.Ç. ve F.M. gözaltına alındı.


Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.




#Mersin
#operasyon
#terör örgütü PKK/KCK
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