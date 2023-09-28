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Mersin'de terör operasyonu: PKK/KCK propagandası yapan 9 zanlı tutuklandı

Mersin' de Sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaptıkları öne sürülen 12 zanlı, özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, şafak vakti düzenlenen operasyonda yakalanan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gözaltına alınan 12 zanlıdan 9'u tutuklandı.

09:35 . 28/09/2023 jeudi
AA
Özel Harekat polisine yakalanmışlardı

Özel Harekat polisine yakalanmışlardı

MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 zanlıdan 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, dün şafak vakti düzenlenen operasyonda yakalanan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E.Ç, M.S, İ.K, M.İ, N.K, F.G, Y.A, S.Ç. ve F.M. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, B.T, N.G. ile F.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaptıkları öne sürülen 12 zanlı, özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.


Gaziantep'te PKK operasyonu
Gaziantep'te PKK operasyonu

Gaziantep'te, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütü içinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen 3 şüpheliye yönelik çalışma başlattı. Çalışmanın tamamlanmasının ardından harekete geçen ekipler, ismi açıklanmayan şüphelileri adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı. Adreslerinde çok sayıda örgütsel içerikli doküman ve dijital materyal ile yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 2'si, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


#Mersin
#operasyon
#PKK/KCK propagandası
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