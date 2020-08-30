Mersin'de uydu takip cihazı takılan kaplumbağalar denize bırakıldı

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Hayat Eve Sığar’ uygulamasında dikkat çeken gelişme: Sivas’ta en güvenilir yer kent mezarlığı

Sağlık Bakanlığı’nın ’Hayat Eve Sığar’ uygulaması il il ilçe ilçe bulaşma riskinin en yüksek ve en düşük olduğu yer konusunda kullanıcılarını uyarıyor. Sivas’ta Kovid-19 bulaşma riskinin en düşük olduğu yer olarak ise sadece kent mezarlığının kalması dikkat çekti.