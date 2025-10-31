Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesinde 5 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını belirleyen jandarma ekipleri, şüphelileri bir süre teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan takiplerin ardından şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.