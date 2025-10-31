Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin
Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

11:2331/10/2025, Cuma
G: 31/10/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Ele geçirilen uyuşturucular.
Ele geçirilen uyuşturucular.

Mersin’de çok miktarda uyuşturucu ile birlikte yakalanan 5 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesinde 5 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını belirleyen jandarma ekipleri, şüphelileri bir süre teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan takiplerin ardından şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 840 gram bonzai, 80 gram amfetamin ham maddesi, 100 mililitre aseton, 10 gram esrar ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelileri tutuklandı.

#Asayiş
#Mersin
#Uyuşturucu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul’da oturan biri ikametgahı memleketindeyse TOKİ’ye nereden başvurabilir?