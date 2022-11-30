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MERSİN

Mersin’de YPG operasyonu: İki şüpheli yakalandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen gece operasyonunda, Suriye’den Mersin’e geldiği tespit edilen 2 YPG’li şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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Haber Merkezi İHA
Mersin’de YPG operasyonu: İki şüpheli yakalandı
Mersin’de YPG’ye gece operasyonu

Edinilen bilgilere göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Kasım’da gerçekleştirdikleri PKK/KCK operasyonunda gözaltına aldıkları 18 şahsın ifadeleri ve dijital materyallerden elde edilen görüntülerden yola çıkarak, 2 YPG/PYD üyesi şahsın Mersin’e geldiğini tespit etti.

Olası bir eylemsel faaliyeti önlemek amacıyla hız kesmeden düğmeye basan ekipler, dron destekli 50 polisin katılımıyla adresi tespit edilen şahıslara yönelik gece operasyonu gerçekleştirdi.

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonda, Suriye’de örgütün silahlı faaliyetlerine katıldığı öğrenilen N.E ve O.A yakalanarak, gözaltına alındı. Şahısların ev aramalarının sürdüğü bildirildi.

Suriye'den Mersin'e geldikleri tespit edildi: YPG’ye gece operasyonu
FOTOĞRAF 14
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Edinilen bilgilere göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Kasım’da gerçekleştirdikleri PKKKCK operasyonunda gözaltına aldıkları 18 şahsın ifadeleri ve dijital materyallerden elde edilen görüntülerden yola çıkarak, 2 YPGPYD üyesi şahsın Mersin’e geldiğini tespit etti.
Title
Olası bir eylemsel faaliyeti önlemek amacıyla hız kesmeden düğmeye basan ekipler, dron destekli 50 polisin katılımıyla adresi tespit edilen şahıslara yönelik gece operasyonu gerçekleştirdi.
Title
Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonda, Suriye’de örgütün silahlı faaliyetlerine katıldığı öğrenilen N.E ve O.A yakalanarak, gözaltına alındı.
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Suriye'den Mersin'e geldikleri tespit edildi: YPG’ye gece operasyonu
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen gece operasyonunda, Suriye'den Mersin'e geldiği tespit edilen iki YPG'li şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


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