Gündem Meslektaşını 30dan fazla bıçak darbesiyle öldüren doktor tutuklandı
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Meslektaşını 30'dan fazla bıçak darbesiyle öldüren doktor tutuklandı

Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan meslektaşı Kaan Erol'u 30'dan fazla bıçak darbesiyle öldürden doktor Yavuz Sümter, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Şüpheli Sümterifadesinde, üç aydır birlikte çalıştığı asistan doktorların kendisine mesleki baskı uyguladığını ve yaşanan tartışma sonucu olayın meydana geldiğini ileri sürdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi
İstanbul Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi

Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan meslektaşı Kaan Erol'u, 30'dan çok bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan doktor Yavuz Sümter, "canavarca hisle" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçlarından tutuklandı.

Akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Sümter'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alındı.

Sümter'in pişman olduğunu belirttiği ifadesinde, üç aydır birlikte çalıştığı asistan doktorların kendisine mesleki baskı uyguladığını ve yaşanan tartışma sonucu olayın meydana geldiğini söylediği öne sürüldü.

Tutuklandı

  • İfade işlemleri tamamlanan şüpheli Sümter, tutuklanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, sorguladığı şüpheli Sümter'in, "canavarca hisle" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

30'un üzerinde bıçak darbesi

Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistan olarak görev yapan doktor Yavuz Sümter ile aynı hastanede çalışan doktor Kaan Erol arasında saat 05.50 sıralarında tartışma çıktığı belirtilmişti. Tartışmanın büyümesi üzerine Sümter'in, Erol'u, defalarla bıçakladığı kaydedilmişti.

Ağır yaralanan Erol, buradaki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Bu kişinin vücudunda 30'un üzerinde bıçak yarası olduğu tespit edilmişti.

Şüpheli Sümter, hastane polisince gözaltına alınmıştı.

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