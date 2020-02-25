Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı: 37 ile yağış uyarısı yapıldı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu zamanla batı bölgelerden başlayarak az bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, ile Sinop, Kayseri, Nevşehir, Sivas, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kayseri, Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Yağışların; sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 8

Parçalı bulutlu 8 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 12

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 17

Parçalı ve az bulutlu 17 Adana: Parçalı ve az bulutlu 22

Parçalı ve az bulutlu 22 Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22

Parçalı ve az bulutlu 22 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 10

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 10 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu 9

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu 9 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı 0

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı 0 Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif yağmurlu 14

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