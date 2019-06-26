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Meteorolojiden 17 ile uyarı! İstanbul, İzmir, Manisa, Ankara, Bursa, Bolu, Ordu hava durumu

Meteorolojiden 17 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Trakya, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bolu ve Ordu çevreleri, İstanbul'un batı kesimleri, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa'nın güney ve doğu kesimleri, İzmir'in batı ilçeleri, Manisa'nın doğu ilçeleri, Afyonkarahisar'ın kuzey kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi IHA
Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Trakya, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bolu ve Ordu çevreleri, İstanbul’un batı kesimleri, Çanakkale’nin iç kesimleri, Bursa’nın güney ve doğu kesimleri, İzmir’in batı ilçeleri, Manisa’nın doğu ilçeleri, Afyon’un kuzey kesimleri, Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının artmaya devam ederek mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Hava durumu haritası.
  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35
  • İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
  • İzmir: Parçalı, zamanla az bulutlu, sabah ilk saatlerde Batı kıyı ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 38
  • Bursa: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
  • Adana: Az bulutlu ve açık 34
  • Antalya: Az bulutlu ve açık 32
  • Samsun: Parçalı bulutlu 29
  • Trabzon: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
  • Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42

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