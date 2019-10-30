Meteoroloji'den 2 bölge için sağanak yağış uyarısı: Gece ile sabah saatlerine dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile yurdun iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığının Güneydoğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HAKKARİ °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli