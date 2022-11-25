Meteoroloji'den 32 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 1 il için turuncu, 31 il için ise sarı kodlu uyarı yapıldı.

32 İLE SARI KODLU UYARI YAPILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana için turuncu kodlu uyarıda bulunurken, Adıyaman, Amasya, Bingöl, Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Hatay, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Malatya, K.Maraş, Mardin, Niğde, Ordu, Samsun,

Siirt, Sivas, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük, Osmaniye ve Düzce için sarı kodlu uyarı yaptı.

KARADENİZ'DE FIRTINAYA DİKKAT

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın Orta ev Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

SARI KOD NEDİR?

Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikelidir anlamı taşır. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU KOD NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.