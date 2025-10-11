Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'in doğusu batı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği değerlendiriliyor. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.