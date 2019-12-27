Meteorolojiden Mehmetçiğe müthiş destek: Anlık hava durumu iletiliyor

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Ordu ve Giresun'daki yangınlar söndürüldü

Karadeniz Bölgesi'nde Ordu ile Giresun'daki orman ve örtü yangınları söndürülürken, Trabzon, Rize ve Samsun'da toplam 10 noktada devam eden yangınların da söndürülmesi için çalışma yürütülüyor. Trabzon'da 4, Rize'de 4 ve Samsun'da 2 noktadaki yangınlara müdahale ediliyor. Karadeniz Bölgesi'nde 71 noktadaki orman ve örtü yangınlarının 61'inin söndürüldüğü belirtildi.