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ANKARA

Meteorolojiden Mehmetçiğe müthiş destek: Anlık hava durumu iletiliyor

Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun, Mehmetçiğe yurt içi ve yurt dışı operasyonlarda anlık hava durumuna ilişkin "terzi dikişi" hizmet verdiklerini belirtti. Coşkun, "Anlık hava durumu bilgilerini kahraman Mehmetçiğimize ulaştırıyoruz. Bu operasyonları kahraman Mehmetçiğimiz kazanıyor. Biz buna askeri meteoroloji diyoruz" dedi. Coşkun, Sarıkamış'ta askerlerin donarak şehit olduğunu hatırlatarak, bugünkü meteorolojik imkanlar olsaydı bunun önlenebileceğine işaret etti.

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden Mehmetçiğe 'anlık hava durumu' desteği
Meteorolojiden Mehmetçiğe 'anlık hava durumu' desteği

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, güvenlik güçlerine yurt içi ve yurt dışı operasyonlarda hava durumuna ilişkin "terzi dikişi" hizmet verdiklerini belirterek, "İl, ilçe, belde ve mezra değil, belirlenen bir tepede dahi anlık hava durumu bilgilerini kahraman Mehmetçiğimize ulaştırıyoruz." dedi.

AA
Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun

ASKERİ METEOROLOJİ

Coşkun, ilk iki unsurun güvenlik kuvvetlerinin görevi olduğunu aktararak, "Biz Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak silahlı kuvvetlerimize, jandarmamıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze yurt içi ve yurt dışı operasyonlarda terzi dikişi hizmet veriyoruz. İl, ilçe, belde ve mezra değil, belirlenen bir tepede dahi anlık hava durumu bilgilerini kahraman Mehmetçiğimize ulaştırıyoruz. Bu operasyonları kahraman Mehmetçiğimiz kazanıyor. Biz buna askeri meteoroloji diyoruz." diye konuştu.

BUGÜNKÜ İMKANLAR OLSAYDI SARIKAMIŞ ÖNLENEBİLİRDİ

  • Coşkun, Sarıkamış'ta askerlerin donarak şehit olduğunu hatırlatarak, bugünkü meteorolojik imkanlar olsaydı bunun önlenebileceğine işaret etti. Coşkun, "Bu vesileyle Sarıkamış şehitlerini ve tüm şehitlerimizi rahmetle anmak istiyorum." ifadesini kullandı.

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