Meteoroloji'den o bölgede yaşayan vatandaşları açık açık uyardı: Tedbirinizi alın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin genelinde hava sıcaklıklarının doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, diğer bölgelerde ise mevsim normallerine yakın olacağı tahmin edilmektedir.





MGM'nin açıklamasına göre, ülkemizde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenmektedir. Yağışlı geçmesi tahmin edilen bölgeler arasında Marmara, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Artvin, Erzurum ve Iğdır çevreleri ile Antalya’nın batı ilçeleri bulunmaktadır. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Bolu’nun yüksek kesimleri ile Erzurum, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenmektedir. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde ise buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.









Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.





Çığ tehlikesi uyarısı





Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalı.









Bölgelerimizde hava nasıl olacak?





MARMARA





Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





EDİRNE °C, 10°C





Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı





İSTANBUL °C, 9°C





Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı





KIRKLARELİ °C, 8°C





Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı





KOCAELİ °C, 10°C





Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı





EGE





Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.





A.KARAHİSAR °C, 7°C





Parçalı bulutlu





DENİZLİ °C, 13°C





Parçalı bulutlu





İZMİR °C, 15°C





Parçalı bulutlu





MUĞLA °C, 14°C





Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı





AKDENİZ





Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.





ADANA °C, 18°C





Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı





ANTALYA °C, 19°C





Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile öğle saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlı





HATAY °C, 15°C





Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı





MERSİN °C, 18°C





Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı





İÇ ANADOLU





Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.





ANKARA °C, 11°C





Parçalı bulutlu





ESKİŞEHİR °C, 8°C





Parçalı ve çok bulutlu





KONYA °C, 10°C





Parçalı ve çok bulutlu





YOZGAT °C, 10°C





Parçalı bulutlu





BATI KARADENİZ





Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Bolu'nun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.





BOLU °C, 9°C





Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı





DÜZCE °C, 13°C





Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı





KASTAMONU °C, 12°C





Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu





ZONGULDAK °C, 11°C





Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı





ORTA ve DOĞU KARADENİZ





Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yağmur sağanak geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.





ARTVİN °C, 14°C





Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu





SAMSUN °C, 13°C





Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu





TOKAT °C, 15°C





Parçalı çok bulutlu





TRABZON °C, 13°C





Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu





DOĞU ANADOLU





Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimleri ile Erzurum ve Iğdır çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.





ERZURUM °C, 5°C





Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı





KARS °C, 5°C





Parçalı bulutlu





MALATYA °C, 11°C





Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kesimleri yağmurlu





VAN °C, 6°C





Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmurlu





GÜNEYDOĞU ANADOLU





Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





DİYARBAKIR °C, 14°C





Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu





GAZİANTEP °C, 11°C





Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı





SİİRT °C, 13°C





Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı





ŞANLIURFA °C, 14°C





Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı











