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Meteoroloji'den o bölgede yaşayan vatandaşları açık açık uyardı: Tedbirinizi alın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor. Bu nedenle, vatandaşların bu bölgelerde dikkatli ve tedbirli olmaları önemli. Çığ riskinin olduğu bölgelerde yapılacak faaliyetlerde ve seyahatlerde, güvenlik tedbirlerine özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Dağcılık, kış sporları ve benzeri etkinliklerde bulunan kişilerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan güncel bilgileri takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları önerilmekte.

09:41 - 16/02/2024 Cuma
Güncelleme: 09:41 - 16/02/2024 Cuma
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Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski uyarısı.
Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski uyarısı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)
tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin genelinde hava sıcaklıklarının doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, diğer bölgelerde ise mevsim normallerine yakın olacağı tahmin edilmektedir.

MGM'nin açıklamasına göre, ülkemizde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenmektedir. Yağışlı geçmesi tahmin edilen bölgeler arasında Marmara, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Artvin, Erzurum ve Iğdır çevreleri ile Antalya’nın batı ilçeleri bulunmaktadır. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Bolu’nun yüksek kesimleri ile Erzurum, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenmektedir. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde ise buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Çığ tehlikesi uyarısı


Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalı.



Bölgelerimizde hava nasıl olacak?


MARMARA


Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


EDİRNE °C, 10°C


Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı


İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı


KIRKLARELİ °C, 8°C


Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı


KOCAELİ °C, 10°C


Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı


EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.


A.KARAHİSAR °C, 7°C


Parçalı bulutlu


DENİZLİ °C, 13°C


Parçalı bulutlu


İZMİR °C, 15°C


Parçalı bulutlu


MUĞLA °C, 14°C


Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı


AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.


ADANA °C, 18°C


Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı


ANTALYA °C, 19°C


Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile öğle saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlı


HATAY °C, 15°C


Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı


MERSİN °C, 18°C


Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı


İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.


ANKARA °C, 11°C


Parçalı bulutlu


ESKİŞEHİR °C, 8°C


Parçalı ve çok bulutlu


KONYA °C, 10°C


Parçalı ve çok bulutlu


YOZGAT °C, 10°C


Parçalı bulutlu


BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Bolu'nun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.


BOLU °C, 9°C


Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı


DÜZCE °C, 13°C


Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı


KASTAMONU °C, 12°C


Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu


ZONGULDAK °C, 11°C


Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı


ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yağmur sağanak geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.


ARTVİN °C, 14°C


Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu


SAMSUN °C, 13°C


Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu


TOKAT °C, 15°C


Parçalı çok bulutlu


TRABZON °C, 13°C


Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu


DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimleri ile Erzurum ve Iğdır çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.


ERZURUM °C, 5°C


Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı


KARS °C, 5°C


Parçalı bulutlu


MALATYA °C, 11°C


Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kesimleri yağmurlu


VAN °C, 6°C


Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmurlu


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


DİYARBAKIR °C, 14°C


Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu


GAZİANTEP °C, 11°C


Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı


SİİRT °C, 13°C


Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı


ŞANLIURFA °C, 14°C


Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı




#Meteoroloji
#hava durumu
#istanbul
#Ankara
#İzmir
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