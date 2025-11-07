Meteoroloji'den o bölgeler için 'Çok kuvvetli' yağış alarmı: Yeni harita yayımlandı! Sel, Su Baskını ve Yıldırım Tehlikesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Kasım Cuma günü için yurt genelini ilgilendiren yeni bir hava durumu raporu yayımladı. Batı ve Orta Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz’de etkisini artıracak yağışların; Kırklareli kıyıları, Antalya çevreleri ve Mersin’in Toroslar bölgesinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı
Bölge bölge hava durumu
Marmara Bölgesi: İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklığın 20 derece civarında seyredeceği kentte, gün boyu aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Yağışların zaman zaman etkisini artırabileceği bildirildi.
Ege Bölgesi: Bölge, sabah saatlerinde parçalı bulutlu bir havayla başlasa da öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanağın etkisi altına girecek. İzmir'de termometreler 24 dereceyi gösterecek. Öğleden sonra başlayacak yağışların kentte yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İç Anadolu Bölgesi: Başkent Ankara'da hava parçalı bulutlu ve sıcaklık 21 derece olacak. Ancak bölgenin batı ve güney kesimlerinde (Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Niğde, Aksaray ve gece Kayseri) yerel sağanak geçişleri görülecek.
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
Hava sıcaklıkları, Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında hafif bir düşüş gösterse de, yurdun genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, diğer yerlerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevreleri ile Mersin'in Toroslar mevkiinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Niğde ve Aksaray çevrelerinin, gece saatlerinde Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 25°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 26°C
Az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
