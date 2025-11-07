Meteoroloji'den o bölgeler için 'Çok kuvvetli' yağış alarmı: Yeni harita yayımlandı! Sel, Su Baskını ve Yıldırım Tehlikesi

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yağışların Kırklareli kıyıları, Antalya çevreleri ve Mersin'in Toroslar mevkiinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.





Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.









Bölge bölge hava durumu





Marmara Bölgesi: İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklığın 20 derece civarında seyredeceği kentte, gün boyu aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Yağışların zaman zaman etkisini artırabileceği bildirildi.





Ege Bölgesi: Bölge, sabah saatlerinde parçalı bulutlu bir havayla başlasa da öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanağın etkisi altına girecek. İzmir'de termometreler 24 dereceyi gösterecek. Öğleden sonra başlayacak yağışların kentte yer yer kuvvetli olması bekleniyor.





İç Anadolu Bölgesi: Başkent Ankara'da hava parçalı bulutlu ve sıcaklık 21 derece olacak. Ancak bölgenin batı ve güney kesimlerinde (Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Niğde, Aksaray ve gece Kayseri) yerel sağanak geçişleri görülecek.









Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde





Hava sıcaklıkları, Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında hafif bir düşüş gösterse de, yurdun genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.





Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, diğer yerlerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.





7 KASIM CUMA BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU





MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.









EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevreleri ile Mersin'in Toroslar mevkiinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Niğde ve Aksaray çevrelerinin, gece saatlerinde Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu





ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 20°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı bulutlu





DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 16°C

Parçalı bulutlu





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 25°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 26°C

Az bulutlu





DENİZLERDE HAVA

Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

