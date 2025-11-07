Yeni Şafak
Gaziantep’te usulsüz satış ve dağıtımı yapılan 30 bin ilaç ele geçirildi: 3 gözaltı

09:417/11/2025, Cuma
IHA
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Gaziantep’te usulsüz satışı ve dağıtımı yapıldığı tespit edilen 30 bin 572 adet tıbbi ilaç ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Gaziantep’te usulsüz satışı ve dağıtımı yapıldığı tespit edilen 30 bin 572 adet tıbbi ilaç ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep’te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak ilaç operasyonu yapıldı. Operasyon çerçevesinde belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Adreslerdeki aramalarda usulsüz satışı ve dağıtımı yapıldığı tespit edilen 30 bin 572 adet tıbbi ilaç ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.


#Gaziantep
#İl Emniyet Müdürlüğü
#ilaç
